Nowe fakty ws. dramatu w Chodzieży. Policja oficjalnie potwierdziła ważną informację

redakcja naTemat

C złonkowie jednej rodziny, którzy wspólnie zamieszkiwali – to ofiary tragedii, do której doszło w Chodzieży. Informację w naTemat.pl potwierdziła rzeczniczka tamtejszej policji. Wczoraj w jednym z chodzieskich domów znaleziono ciała pięciu osób, w tym niemowlęcia.