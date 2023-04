Tenisistka z Rosji wylała żale, bo nie wpuszczono jej do samolotu. Sęk w tym, że to nie wina LOT-u

Witalija Djaczenko chciała polecieć na turniej tenisowy do Paryża. Podróż z Egiptu miała odbyć się przez Warszawę, jednak załoga PLL LOT nie wpuściła Rosjanki na pokład samolotu już w Kairze. Rozżalona tenisistka poskarżyła się w mediach społecznościowych, ale słowa krytyki powinna skierować nie pod adresem przewoźnika, ale wysłać na Kreml.

Tenisistka Witalija Djaczenko nie została wpuszczona do samolotu PLL LOT Fot. Jakub Strzelczyk / East News

Ograniczenia wjazdu Rosjan do Polski zostały zaostrzone pod koniec września 2022 roku

Nowelizacja rozporządzenia MSWiA zmniejszyła zakres wyjątków, aby wykluczyć ich podróżowanie w celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych i sportowych

Rejs z Kairu do Paryża odbywał się przez Warszawę. Jedną z pasażerek lotu, który obsługiwały Polskie Linie Lotnicze LOT, miała być Witalija Djaczenko, 32-letnia tenisistka z Rosji.

Załoga nie wpuściła jednak Rosjanki na pokład i miała prawo tak postąpić. Djaczenko całą sprawę skomentowała w mediach społecznościowych i poskarżyła się na to, co ją spotkało w stolicy Egiptu.

Tenisistka Witalija Djaczenko nie została wpuszczona do samolotu PLL LOT

Pracownicy PLL LOT, jak podaje Onet, tłumaczyli swoją decyzję sankcjami nałożonymi na Rosję po tym, jak Władimir Putin i jego wojsko napadli na Ukrainę w 2022 roku. Obywatele Federacji Rosyjskiej mają bowiem zakaz wjazdu przez lotnicze i morskie przejścia graniczne w Polsce.

Przypomnijmy, że ograniczenia wjazdu Rosjan do Polski zostały zaostrzone pod koniec września 2022. Nowelizacja rozporządzenia MSWiA zmniejszyła zakres wyjątków, aby wykluczyć ich podróżowanie w celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych i sportowych.

Ze wpisu rosyjskiej tenisistki w mediach społecznościowych dowiadujemy się, że spędziła 18 godzin na lotnisku w Kairze "bez jedzenia, snu i możliwości odlotu". Djaczenko ma duży żal do polskiego przewodnika – jak przekonywała, przez swoje obywatelstwo była traktowana "jak obywatelka trzeciej kategorii".

"Spałam na ławkach, nie miałam jedzenia i możliwości opuszczenia lotniska. Zostałam potraktowana jak osoba trzeciej kategorii. Nie mam jak dostać się na turniej ze względu na ograniczenia wizowe i linie, które nie przewożą Rosjan. Muszę odmówić udziału, a jedyną opcją jest powrót do domu i przegapienie kolejnego turnieju przez tę sytuację…". Witalija Djaczenko fragment wpisu na Instagraie

Rosjanka nie doleciała na turniej w Paryżu, mimo że – jak tłumaczyła – ​​miała wszystkie dokumenty: listy poparcia Związku Tenisa Kobiet (WTA), Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF), a także od ojca, który urodził się w Ukrainie i pracuje dla ONZ.

Wśród komentarzy internautów znalazły się sugestie, że Djaczenko mogła polecieć do Francji przez Turcję, która wciąż ma otwarte swoje granice dla Rosjan. Tenisistka próbowała z kolei dostać się do Unii Europejskiej przez Niemcy, jednak Lufthansa odmówiła jej wjazdu z tego samego powodu, co pracownicy polskiego przewoźnika.

Okazało się, że tenisistka miała także wizę hiszpańską i w tej sytuacji, jak tłumaczył niemiecki przewoźnik, wjazd do strefy Schengen musi odbywać się przez Hiszpanię.

Najważniejszym osiągnięciem rosyjskiej tenisistki było dotarcie do trzeciej rundy Wimbledonu w 2018 roku. Najwyższą pozycją, jaką Djaczenko zajmowała w rankingu WTA, było 71. miejsce w listopadzie 2014.