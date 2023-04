Gdzie w Polsce pogoda na majówkę będzie najlepsza? Synoptyk wskazał na jeden region

Do majówki coraz bliżej, a pogoda się psuje. Wielu z nas zastanawia się, gdzie wyjechać na wolne dni, a jakich regionów Polski unikać. I choć ekspertka IMGW zastrzega, że jednoznacznie nie można tego przewidzieć, to pokusiła się w rozmowie z naTemat o wskazanie regionu Polski, gdzie pogoda będzie najlepsza.

Gdzie będzie najlepsza pogoda na majówkę 2023? Synoptyk IMGW prognozuje. Fot. Screen / WXCharts.com

Synoptyk IMGW wskazał nam region Polski, w którym pogoda na majówkę ma być najlepsza

Zapytaliśmy też, gdzie jest największa szansa na opady

1 maja to dzień, w którym w czasie majówki jest szansa na najwięcej słońca

Obecnie w dużej części Polski mamy burze i ochłodzenie, nawet z domieszką arktycznego powietrza. Temperatura wynosi od 9-10 stopni do maksymalnie 12 stopni. – Sytuacja pogodowa do piątku (28 kwietnia) zacznie się poprawiać, będzie mniej opadów, ale i przymrozki w nocy – tłumaczy w rozmowie z naTemat Emilia Szewczak z IMGW. Opady deszczu będą przelotne, największa szansa na to jest w Sudetach. W piątek najchłodniej będzie nad morzem – około 8 stopni. Najcieplej będzie na Opolszczyźnie i we Wrocławiu – 16 stopni Celsjusza. W sobotę (29 kwietnia), jak dowiaduje się naTemat w IMGW, najcieplej także będzie na Dolnym Śląsku – 17 stopni. W centrum będzie 14 stopni, a w Suwałkach około 12-14 stopni.

Będzie dużo chmur i deszczu, najwięcej opadów spodziewanych jest na Pomorzu Zachodnim. W niedzielę (30 kwietnia) szykują się rozpogodzenia. – Dużo pogodniej ma być na północy. Przelotne opady deszczu wystąpią na południu Polski – dodaje Emilia Szewczak w rozmowie z naTemat. W niedzielę znów najchłodniej będzie nad morzem – około 8-9 stopni. Tyle stopni ma być na Helu, więc warto zaopatrzyć się, spodziewając się tradycyjnego wiatru w ciepłą kurtkę. Za to w Rzeszowie czy Przemyślu spodziewane jest około 16 stopni powyżej zera. W nocy z niedzieli na poniedziałek przymrozki mogą pojawić się na Suwalszczyźnie.

Prognoza pogody: gdzie jechać na majówkę?

– Ze zmiennym szczęściem warto pojechać w Polskę północną. Tam będzie chłodniej, ale najwięcej słońca. Mowa zwłaszcza o Warmii i Mazurach, więc warto rozważyć majówkę nad jeziorem – radzi Emilia Szewczak z IMGW. – Choć na południu Polski będzie cieplej, to często przecież chcemy rozpalić grilla, a tam będzie znacznie więcej deszczu – dodaje nasza rozmówczyni. W poniedziałek w Polsce dominować będzie niż i opady. Najwięcej będzie ich na zachodzie Polski, ewentualnie na południowym zachodzie. W pozostałych częściach Polski 1 maja będzie dniem bezopadowym. – Połowa nieba będzie zachmurzona, a połowa – słoneczna – mówi nam przedstawicielka IMGW. 1 maja najcieplej, 18 stopni Celsjusza, będzie w Opolu i w Rzeszowie.

We wtorek (2 maja) temperatura będzie podobna. 19 stopni ma być w Przemyślu i to będzie najcieplejsze miejsce w Polsce. Deszcz tego dnia będzie występował na większym obszarze Polski. Jedynie na północnym wschodzie, w tym Suwalszczyźnie nie powinno padać. W Białymstoku będzie 18 stopni, a nad morzem około 11-13 stopni. W środę (3 maja) pogoda popsuje się w całej Polsce. Spodziewany jest deszcz, ale jeszcze wszystko może się zmienić, gdyż to dłuższa perspektywa. Temperatura najniższa będzie na zachodzie Polski – niecałe 10 stopni, a najwyższa – 18 stopni na wschodzie kraju. – Najlepsza pogoda w czasie majówki 2023 będzie 1 maja, a ogólnie na całą majówkę na Warmii i Mazurach, Najwięcej deszczu będzie zaś na południu Polski. We wtorek padać może też na zachodzie kraju, w środę – niestety w całej Polsce – podsumowuje Emilia Szewczak.