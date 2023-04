Radio namawia kobiety do chodzenia w sukienkach dla... Maryi. W sieci zawrzało

Radio Niepokalanów (nadaje na obszarze woj. łódzkiego i mazowieckiego) zachęca kobiety, żeby w maju do chodziły w sukienkach i spódnicach, dla... Maryi. Pomysł budzi bardzo mieszane reakcje, co widać w komentarzach internautów.

Katolickie radio zachęca do chodzenia w sukienkach w maju. Fot. Andrzej Zbraniecki/East News

Jak podano na stronie katolickiego Radia Niepokalanów, akcja została zorganizowana z grupą dla kobiet Only4Women i grupą MARIANNE – spódnice&sukienki. Stacja pisze, że zaprasza do podjęcia pięknego majowego wyzwania: "W maju chodzę w sukienkach dla Maryi".

Katolicka rozgłośnia zachęca do chodzenia w sukienkach w maju

"Zadbajmy o to, by w miesiącu poświęconym Niepokalanej nasz strój był także formą czci Matki Bożej, żeby był piękny, kobiecy i godny. Mogą to być zarówno spódnice, jak i sukienki. Rezygnujemy jednak ze spodni" – przekonuje radio.

Wyzwanie ma zacząć się w poniedziałek, 1 maja, ale radio zachęca, aby 1-2 dni wcześniej zajrzeć do garderoby i naszykować sobie ubrania, w których planujemy chodzić w maju.

"Być może będą potrzebowały odświeżenia, zszycia, uprasowania. Uczyńmy to wcześniej, z radością, że przygotowujemy się do tego, by sprawić prezent Maryi. Przygotujmy też odpowiednie buty, rajstopy czy bluzkę, tak by 1 maja żadna drobnostka nie przeszkodziła nam założyć spódnicy" – przekazano w informacji na temat tej akcji.

Radio Niepokalanów zwraca też uwagę, że "jeśli przychodzą do nas wątpliwości, czy damy radę, czy możliwe jest chodzenie przez cały miesiąc tylko w spódnicach i sukienkach, oddajmy te wątpliwości Niepokalanej".

"Jeśli Ona zaprasza nas do podjęcia tego wyzwania, z pewnością pomoże nam także uporać się z wszelkimi trudami. Zawierzmy cały ten miesiąc, ten podjęty przez nas trud, Matce Bożej" – przekonuje radio.

Reakcje ws. akcji są podzielone

Inicjatywa spotkała się z mieszanym odbiorem. Części słuchaczy radia pomysł ten się podoba, ale części wybitnie nie przypadł do gustu.

"Ja też zostanę przy spodniach. Sukienki i spódnice nosze latem i czasem jak muszę do pracy", "Naprawdę kobiecą pobożność sprowadzacie do sukienek? Sądzicie, że Bóg zwraca uwagę na strój?", "Nie pomyśleliście, że w ten sposób ośmieszacie religię i sprowadzacie do absurdu? Czy tak ma wyglądać ewangelizacja?" – brzmi kilka tych mniej entuzjastycznych komentarzy.

Ale ta akcja niektórym się podoba. "Podejmuję wyzwanie i chętnie posłucham moich imienniczek, Alleluja", "Nie mogę się doczekać kobiecego Bożego Maja" – piszą internautki, które zamierzają chodzić w sukienkach w maju.

Dodajmy, że maj to miesiąc w Kościele katolickim, który poświęcony jest Matce Bożej.