Daniel Rafcliffe i Erin Drake zostali rodzicami. Sfotografowano ich na spacerze z wózkiem

Daniel Rafcliffe, odtwórca roli Harry'ego Pottera z serii filmów na podstawie bestsellerowych książek J.K. Rowling wraz z Erin Darke powitali na świecie pierwsze dziecko. Świeżo upieczeni rodzice udali się na spacer nowojorskimi ulicami razem z maluchem w wózku. Nie umknęło to czujnym paparazzo.

Daniel Rafcliffe i Erin Drake zostali rodzicami. W sieci wylądowały zdjęcia Fot. Nur Photo/East News

Daniel Radcliffe, jak i jego partnerka Erin Drake wielokrotnie mówili o tym, że planują mieć potomstwo

W wywiadach udzielonych w minionych latach filmowy Harry Potter wspominał nawet o pomyśle na życie dla swoich dzieci

Okazuje się, że aktor i jego ukochana w końcu doczekali się upragnionej pociechy

Zagraniczne media pokazały ich zdjęcia z wózkiem. Zostali przyłapani przez paparazzo na spacerze

Daniel Rafcliffe i Erin Drake zostali rodzicami. W sieci wylądowały zdjęcia

– Jeśli będę miał dzieci, z pewnością chciałbym, żeby były blisko planów zdjęciowych, bo to doprawdy cudowne miejsca. Sam nadal uwielbiam grać. Ale zdecydowanie nie chciałbym, żeby moje dziecko stało się sławne. To część tej pracy, której powinno się unikać za wszelką cenę – podkreślił Daniel Radcliffe w wywiadzie udzielonym magazynowi "Newsweek".

Aktor wie, co mówi, bowiem już jako 12-latek musiał zmierzyć się z falą popularności. Stał się odtwórcą roli Harry'ego Potter'a, czarodzieja, o którym usłyszał cały świat. Do dzisiaj jest kojarzony przede wszystkim z perypetiami bohaterów z Hogwartu.

Choć miał sławę i pieniądze, nie udało mu się uniknąć problemów zdrowiem psychicznym i popadł w nałóg. – Najszybszym sposobem na to, by zapomnieć, że wszyscy mnie obserwują, było upijanie się. A gdy byłem już pod wpływem, wpadałem w panikę, że zostanę zdemaskowany, więc piłem jeszcze więcej, by zagłuszyć ten lęk – zwierzył się w programie "Off Camera with Sam Jones" w 2019 roku.

Serce filmowego Harry'ego Pottera od dekady jest już zajęte. W 2013 roku na planie dramatu "Na śmierć i życie" poznał Erin Darke, która także jest aktorką. Mieli tam do zagrania scenę erotyczną.

– Najprawdopodobniej była to miłość od pierwszego wejrzenia, przed którą żadne z nich nie zamierzało się bronić. Totalnie się zakochał – wyznała osoba z najbliższego otoczenia pary.

Jednak o ich związku fani dowiedzieli się dopiero rok później. Mówiło się, że "są parą i prowadzą ciche i zwyczajne życie na Manhattanie". Należą jednak do tych gwiazd, które nie opowiadają o prywatności szerszemu gronu.

Z medialnych doniesień wynika jednak, że zakochany aktor w ubiegłym roku kupił swojej ukochanej pierścionek. Czy ich związek wkroczył na kolejny poziom? Być może. Zagraniczne portale donoszą też, że Dark i Radcliffe planują ślub. Starają się jednak wszystko zachować w tajemnicy, bo ma być to ceremonia prywatna.

Póki co, zdaje się, że para będzie chciała się skupić przede wszystkim na opiece nad bobasem. We wtorek (25 kwietnia) media obiegła informacja o tym, że zostali rodzicami - w sieci wylądowały ich zdjęcia z wózkiem dziecięcym.

Zdjęcia zrobione przez paparazzi, gdy trzyosobowa rodzina była na spacerze w Nowym Jorku, opublikował brytyjski Daily Mail. Aktor pchał granatowy wózek. Ubrany był w szarą bluzę, granatową czapkę z daszkiem i maseczkę ochronną (być może mającą pomóc mu pozostać anonimowym).

Z kolei Erin była widziana w casualowym stroju. Niosła torbę z przyborami dla dziecka. Nie wiadomo, czy para doczekała się chłopca, czy dziewczynki. Być może zechcą ujawnić to za jakiś czas.