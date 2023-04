S ondaże z ostatnich tygodni wskazują, że w jesiennych wyborach Konfederacja może liczyć na około dwucyfrowy wynik. To pokazuje też badanie United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Co więcej, taki wynik mógłby pomóc Prawu i Sprawiedliwości dalej rządzić, gdyby oczywiście doszło do koalicji tych dwóch ugrupowań. Nic nie daje rozbicie opozycji na kilka bloków.





Alarm dla opozycji w nowym sondażu. Kilka bloków może skończyć się triumfem PiS

Mateusz Przyborowski

Sondaże z ostatnich tygodni wskazują, że w jesiennych wyborach Konfederacja może liczyć na około dwucyfrowy wynik. To pokazuje też badanie United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Co więcej, taki wynik mógłby pomóc Prawu i Sprawiedliwości dalej rządzić, gdyby oczywiście doszło do koalicji tych dwóch ugrupowań. Nic nie daje rozbicie opozycji na kilka bloków.