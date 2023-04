Dwa przełomowe sondaże dla opozycji. W tych wariantach pokonują Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński straci pierwsze miejsce, jeśli opozycja wystartuje w jednym lub dwóch blokach. Rozdrobnienie na trzy komitety stwarza ryzyko rządów Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją – wynika z badania Pollster dla "Super Expressu". Równolegle IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zapytał wyborców, w jakiej formule powinna wystartować opozycja.

Sondaż. Opozycja w takich wariantach pokona Kaczyńskiego i PiS. Fot. Jacek Bodzak / Reporter / East News

Opozycja ma szanse pokonać Jarosława Kaczyńskiego, jeśli wystartuje w jednym bloku lub jeśli wystartuje w formule dwóch bloków

"Zjednoczona Opozycja" i blok PO-Lewica oraz PL2050 i PSL daje szansę nie tylko na wspólny rząd, ale i pierwsze miejsce w wyborach

Problem polega na tym, że nic nie wskazuje na to, by takie warianty miały szanse się zrealizować. Start w trzech blokach zaś nie daje pewności na zwycięstwo żadnej ze stron

Ostatnie sondaże są bezlitosne dla opozycji. Drastyczny skok notowań Konfederacji dał Jarosławowi Kaczyńskiemu szansę na trzecią kadencję. Podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość szykuje się na wybory, na opozycji trwa spór o formułę startu do parlamentu.

Teraz jednak Pollster przygotował dla "Super Expressu" sondaż, który daje Donaldowi Tuskowi i jego przyszłym partnerom jasny sygnał. Opozycja ma szansę nie tylko na stworzenie rządu, ale i na pierwsze miejsce w wyborach w przypadku startu w dwóch wariantów.

Pierwszy z nich to dyskutowany od wielu tygodni – a w zasadzie od kilku lat – wariant jednej listy "Zjednoczonej Opozycji" pod przywództwem Donalda Tuska. W takiej sytuacji układ sił wygląda następująco:

Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050, Lewica, Tak dla Polski - 47,72 proc.

Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Kukiz'15 - 33,68 proc.

Konfederacja - 12,33 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 2,78 proc.

Porozumienie - 2,15 proc.

Inna partia - 1,34 proc.

Drugi wariant to start w dwóch blokach. Pierwszy blok to Platforma Obywatelska i Lewica. Kolejny to PSL i Polska 2050. Taki układ także daje zwycięstwo w wyborach

Koalicja Obywatelska, Lewica, Tak dla Polski - 37,73 proc.

Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Kukiz'15 - 33,38 proc.

Polska 2050 i PSL - 11,85 proc.

Konfederacja - 11,68 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 3,14 proc.

Porozumienie 1,27 proc.

Inna partia - 0,95 proc.

W czwartek nad ranem opublikowano także sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Pracownia zapytała wyborców o to, w jakiej formule chcieliby, by wystartowała opozycja. Tu dochodzi do poważnych podziałów.

33,4 proc. ankietowanych oczekuje wspólnego startu wszystkich liderów, jednak aż 22,2 proc. ankietowanych opowiada za osobnym startem komitetów. To dałoby aż cztery różne listy.

10,2 proc. respondentów oczekuje trzech list: Osobnego listy KO i Lewicy oraz wspólnego startu Polski 2050 i PSL. Tylko 9,2 proc. badanych chce dwóch list: KO i Lewicy oraz Polski 2050 i PSL.