UE ma zgodę na ratyfikację konwencji stambulskiej. "Ważny dzień dla walki z przemocą"

Klaudia Łyszkowska

C zęść krajów członkowskich UE wciąż nie ratyfikowała konwencji stambulskiej, podpisanej przez UE w 2017 roku. Od jakiegoś czasu mówiło się o ratyfikowaniu konwencji, by wszystkie kraje musiały się do niej przystosować. Teraz Komisja Praw Kobiet i Równości Płci oraz Komisja Wolności, Praw Obywatelskich Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, wyraziły zgodę na ratyfikację konwencji stambulskiej przez Unię jako całość.