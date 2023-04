Nowa Barbie jest inna niż wszystkie. Zrobiono pierwszą lalkę z zespołem Downa

Barbie kiedyś była symbolem opresji i promowania jednego ideału piękna. Od jakiegoś czasu produkująca ją firma Mattel idzie z duchem czasu i proponuje coraz to nowe odsłony kultowej zabawki. Teraz pokazała pierwszą w historii lalkę z zespołem Downa.

O Barbie w ostatnim czasie jest głośno za sprawą filmu Grety Gerwig z Margot Robbie

Produkujący kultową zabawkę Mattel właśnie pokazała światu najnowszy model

Firma stworzyła pierwszą w historii lalkę z zespołem Downa

Pierwsza lalka z zespołem Downa

Chcąc zachować jak największą adekwatność, firma Mattel tworząc pierwszą lalkę Barbie z zespołem Downa współpracowała z National Down Syndrome Society, czyli organizacją wspierającą osoby z tym syndromem oraz ich rodziny. Miała ona wpływ na sylwetkę lalki, ubrania, akcesoria oraz opakowanie.

"Barbie odgrywa ważną rolę we wczesnych doświadczeniach dzieci. Jako najbardziej różnorodna linia lalek na rynku, pomaga im odkrywać świat, a my dokładamy wszelkich starań, aby poprzez zabawę przeciwdziałać stygmatyzacji społecznej. Naszym celem jest umożliwienie wszystkim dzieciom zobaczenia siebie w Barbie, a jednocześnie zachęcenie ich do zabawy lalkami, które nie są do nich podobne, ale reprezentują zróżnicowane społeczeństwo" – przekazała Lisa McKnight, Executive Vice President and Global Head of Barbie & Dolls, Mattel.

"Bawiąc się lalkami, dzieci mogą lepiej rozumieć stany i uczucia innych oraz rozwijać empatię, co pomaga w budowaniu świata pełnego akceptacji. Z dumą przedstawiamy lalkę Barbie z zespołem Downa, która dołączyła właśnie do linii Barbie Fashionistas, mającej przedstawiać otaczający nas świat i jest kolejnym krokiem w naszym zobowiązaniu, aby integrować przez zabawę" – dodała.

Co wiemy o filmie "Barbie"?

W ostatnim czasie o Barbie w ogóle jest głośno za sprawą filmu Grety Gerwig ("Lady Bird", "Małe kobietki") o tym samym tytule.

Na początku kwietnia pokazano pierwszy pełny zwiastun "Barbie", który zachwycił widzów. Widać, że Gerwig nie tylko postawiła na oryginalne podejście do historii kultowej lalki, ale również na odważną estetykę.

W tytułową rolę wciela się Margot Robbie, a w Kena Ryan Gosling. Ponadto w filmie zobaczymy: Willa Ferrella jako prezesa firmy Mattell, Helen Mirren, Connora Swindellsa, Michaela Cerę, Americę Ferrerę i Emerald Fennell.

Na temat opowiadanej w filmie historii wiemy jedynie, że Barbie i Ken opuszczą sielski Barbieland i znajdą się w prawdziwym świecie, chociaż tego jeszcze nie widzieliśmy. Wcześniej opisano również Kena jako "kompletnego głupka", który ma obsesję na punkcie blond Barbie, co zresztą... potwierdza się w zwiastunie.