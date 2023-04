Czarny Elon Musk i biały Will Smith? Sztuczna inteligencja zmieniła kolor skóry znanym ludziom

Obrazy generowane przez sztuczną inteligencję robią w ostatnim czasie ogromną karierę. Tym razem AI zmieniło... kolor skóry znanym osobowościom medialnym, w tym Elonowi Muskowi czy Willowi Smithowi.

Sztuczna inteligencja zmieniła kolor skóry znanych ludzi. Fot. Internet

Sztuczna inteligencja robi ostatnio karierę w mediach społecznościowych za sprawą generowania obrazów

Jakiś czas temu szał zrobił papież Franciszek w raperskiej kurtce

Tym razem AI pozmieniało kolor skóry znanym osobom, m.in. Elonowi Muskowi oraz Willowi Smithowi

Sztuczna inteligencja zmieniła kolor skóry celebrytom

Do ostatnich dokonań sztucznej inteligencji należy m.in. pokazanie papieża Franciszka jako rapera w wielkiej białej kurtce. Jeszcze wcześniej AI wygenerowało Lady Gagę jako Harley Quinn. Wiele osób uwierzyło, że zdjęcie pochodziło z planu filmu "Joker: Folie à Deux", w którym artystka wciela się w rzeczoną bohaterkę.

"Dali się na to złapać nie tylko zwykli internauci, ale też duże strony popkulturowe – niektóre mają po milion obserwujących i przedstawiły to jako fakt (niektóre po czasie edytowały swoje posty – widać to w historii edycji na Facebooku)" – pisał w swoim tekście dla naTemat Bartosz Godziński.

"Myślę, że zupełnie nieświadomie, bo ktoś dla zabawy wygenerował obraz i go wrzucił do sieci, a reszta to podłapała. Wszystko w tym zdjęciu współgrało – Lady Gaga jest znana z ekstrawaganckich strojów, a ten ma dodatkowo kolory charakterystyczne dla Harley Quinn"– dodał.

Tym razem AI zrobiło coś dosyć kontrowersyjnego i zmieniła znanym osobistościom... kolor skóry. Dzięki temu może zobaczyć, jak wyglądałby ciemnoskóry Elon Musk i Eminem oraz jak prezentowaliby się Will Smith czy Kanye West, gdyby mieli biały kolor skóry.

W komentarzach internauci śmieją się, czy AI wygenerowało te grafiki na zlecenie Netfliksa. Jest to nawiązanie do tego, że w produkcjach gigant streamingu często zmienia się kolor skóry bohaterom adaptacji książek/komiksów lub postaciom historycznym.

W ostatnim czasie skandal wywołał trailer serialu dokumentalnego "Królowa Kleopatra" wyprodukowanego przez Jadę Pinkett Smith, który przedstawia legendarną władczynię jako ciemnoskórą kobietę. Jeden z egipskich prawników domaga się w związku z tym tytułem zupełnego zakazu platformy streamingowej w jego kraju.

