Gessler zostanie babcią po raz trzeci. Przypadkiem wyjawiła, kiedy poród

Magda Gessler niebawem zostanie babcią po raz trzeci. Jej córka Laura ma już dwójkę pociech, a teraz na narodziny dziecka czeka jej syn Tadeusz Müller. W jednym z wywiadów restauratorka zdradziła, kiedy poród.

Magda Gessler zostanie babcią po raz trzeci. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Magda Gessler jest już babcią dla Neny i Bernarda, czyli dzieci Laury

Niebawem w rodzinie restauratorki pojawi się kolejne dziecko. Potomka oczekuje Tadeusz Müller. Jego żona jest już w zaawansowanej ciąży

Magdy Gessler jest jedną z najsłynniejszych restauratorek w Polsce. Od ponad dekady udaje jej się łączyć pasje z występami telewizji. W "Kuchennych rewolucji", gdzie jest prowadzącą, uratowała już setki lokali przed upadkiem.

Z kolei w życiu prywatnym Gessler jest mamą Laury i Tadeusza Müllera. Gwiazda TVN nigdy nie ukrywała, że na początku macierzyństwa nie poświęcała zbyt wiele czasu dzieciom.

– Moja mama jest tak zachłyśnięta życiem, że jest trochę tak, że te dzieci były dla niej zawsze skutkiem ubocznym tego życia. (...) I to życie gdzieś tam jest dla niej tak ważne, że dzieci były trochę na doczepkę – mówiła przed laty jej córka.

Gessler zostanie babcią po raz trzeci. Wyjawiła, kiedy poród

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Magda Gessler została babcią. W październiku 2020 roku córka restauratorki Lara Gessler i jej mąż Piotr Szeląg zostali po raz pierwszy rodzicami. Wówczas na świat przyszła dziewczynka, która otrzymała piękne i oryginalne imię – Nena. We wrześniu 2022 roku urodził im się synek Bernard.

Rozkochana w nich babcia chwali się relacjami i zdjęciami z malcami. W jednym z najnowszych wywiadów Gessler przyznała jednak, że nadal wszyscy są zabiegani i nie mają dla siebie czasu, tyle, ile by chcieli. Przy okazji restauratorka ujawniła, kiedy zostanie babcią po raz trzeci.

– To jest dla mnie najważniejsze, że mam wnuki. Jestem w nich zakochana po uszy, ale moje dzieci są równie zajęte, jak ja i to jest niesamowite. To oni często nie mają dla mnie czasu, a nie ja dla nich. Kolejny wnuk pojawi się w lipcu – wyjawiła w rozmowie z Plejadą.

Dodajmy, że Tadeusz Müller, który również jest związany z gastronomią i promuje kuchnię roślinną, w lipcu 2022 roku wziął ślub z Małgorzatą Downar. Dla pary będzie to pierwsze dziecko.

Gessler o byciu babcią i czasie spędzonym z pociechami

Swego czasu Magda Gessler wystąpiła w "Dzień dobry TVN", gdzie mówiła, jak spędza czas z wnuczętami.

– Robimy to, czego nie wolno. Komórka jest zabroniona, a Nena robi ze mną dokładny przegląd zdjęć i dużo pracujemy w social mediach – wyjaśniła. – Benio jest idealny. Nena kocha go nad życie i cudownie się nim opiekuje. Nena jest kopią Magdy Gessler razy sto – pochwaliła się. Jurorka "Masterchefa" podkreśliła, że nie ma problemu ze słowem babcia. Sama miała wyjątkową więź ze swoją. – Moja babcia była cudowna, wspaniała i bardzo młoda, więc też "babcia" do niej nie pasowało. Uczucie, jakie ma babcia do wnucząt i wnuczęta do babci jest jedyne i niepowtarzalne – oznajmiła.

Dodała, że zawsze jej cichym marzeniem było zostać babcią. – Największa radość. To jest niewiarygodne, zawsze o tym marzyłam, ale po cichu. Nigdy nie mówiłam głośno, żeby dzieci się nie stresowały. I jedno i drugie – zwierzyła się.