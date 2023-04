Tajemnicza śmierć studentki w Łodzi. Ciało odkryto w jej mieszkaniu

Do makabrycznego odkrycia doszło w jednym z łódzkich mieszkań. Policja znalazła w nim ciało studentki. Nie są na razie znane szczegóły sprawy. Zajmuje się nią prokuratura.

Policja w Łodzi. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Na początku tygodnia w jednym z łódzkich mieszkań znaleziono ciało 21-letniej studentki

Ciało młodej kobiety odkryto w poniedziałek 24 kwietnia na osiedlu Nowa Przędzalnia przy ul. Wróblewskiego 21 w Łodzi. Na policję zadzwoniła współlokatorka dziewczyny, która poinformowała służby, że jej koleżanka nie żyje.

Makabryczne odkrycie w mieszkaniu w Łodzi

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Łódź- Polesie. W najbliższych dniach odbędzie się sekcja zwłok.

– Na tym etapie nie mamy podstaw, aby twierdzić, że do śmierci 21-latki przyczyniły się osoby trzecie i że padła ofiarą przestępstwa. Trwają ustalenia. Wiemy natomiast, że kobieta miała poważne problemy zdrowotne – powiedział Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, cytowany przez "Dziennik Łódzki".

Gazeta podaje również, że z 21-latką próbował się skontaktować jej ojciec. W końcu poprosił jej koleżankę, aby sprawdziła, co się dzieje z jego córką.

Kilkanaście dni temu także w Łodzi odkryto dwa ciała w mieszkaniu

To nie pierwsze tak makabryczne odkrycie w Łodzi w ostatnim czasie. W połowie kwietnia informowaliśmy, że strażacy zostali wezwani do kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej.

Jak podawał również "Dziennik Łódzki", interwencja ta miała związek z telefonem, który do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wykonał mężczyzna zatrudniający parę Ukraińców mieszkających na trzecim piętrze wspomnianego budynku. 36-letnia kobieta i 31-letni mężczyzna od minionego piątku nie pojawiali się w pracy, nie było też z nimi kontaktu.

Po wejściu do lokalu strażacy znaleźli zwłoki młodej pary. Kobieta siedziała w fotelu, z kolei mężczyzna leżał w plażowym namiocie rozłożonym na łóżku. Według relacji "Dziennika Łódzkiego w momencie odkrycia oba ciała znajdowały się w stanie zaawansowanego rozkładu: "były napuchnięte, częściowo zgniłe, występowały plamy opadowe". Stan zwłok wskazywał na to, że do śmierci doszło kilka dni wcześniej.

Wezwani na miejsce zdarzenia policjanci znaleźli w mieszkaniu paszporty lokatorów, co umożliwiło ich identyfikację. Choć w mieszkaniu nie stwierdzono obecności tlenku węgla, w jednym z pokojów znaleziono ogrzewacz gazowy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście.