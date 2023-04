Wieniawa pozuje bez makijażu po Fryderykach. "Piękność nocy, postrach dnia"

Julia Wieniawa była jedną z gwiazd, która wystąpiła podczas sobotnich Fryderyków. Po wydarzeniu celebrytka postanowiła nagrać TikToka, na którym zaprezentowała się bez makijażu. Opatrzyła go wymownym podpisem.

Julia Wieniawa pozuje po gali Fryderyków na TikToku bez makijażu [ZDJĘCIA] Fot. Lukasz Kalinowski/East News

Fryderyki to nagrody muzyczne przyznawane w Polsce od 1995 roku. Od 1999 roku przyznaje je powołana przez Związek Producentów Audio-Video Akademia Fonograficzna

Tegoroczna gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu odbyła się na Arenie Gliwice, gdzie wystąpili m.in. T. Love, Mrozu, Sara James, Smolasty, Doda i Julia Wieniawa

Po ceremonii artystka nagrała TikToka, na którym pokazała się bez makijażu

Show-biznes to dla Julii Wieniawy chleb powszedni. Wkroczyła do tego świata, będąc nastolatką. Dziś ma 24 lata i rozwija skrzydła jako aktorka, piosenkarka, influencerka, ale także bizneswoman.

Młoda artystka była jedną z gwiazd podczas sobotniej gali rozdania Fryderyków. Pomimo braku nominacji w żadnej z kategorii, celebrytka zaprezentowała się na scenie z jedną ze swoich piosenek. Wieniawa nie ukrywała radości z tego, że mogła zaśpiewać podczas jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, o czym poinformowała na Instagramie.

"Mój pierwszy raz na Fryderykach! Dziękujemy za tak miły odbiór!" – napisała pod jednym ze zdjęć, na którym widać radość po występie. Na ten wyjątkowy wieczór wybrała błyszczącą stylizację, czarne body odsłaniające ramiona, które miało też wycięcie na dekolcie i brzuchu.

Całość uzupełniała mini spódniczka, a uwagę publiczności zwróciły kryształki, które były poprzyklejane na jej włosach, twarzy i całym ciele. Po występie celebrytkę zalała fala komentarzy. Większość była zachwycona, pomimo tego jedna z internautek zarzuciła artystce śpiewanie z playbacku. Wieniawa nie ośmieliła tego pozostawić bez komentarza i natychmiastowo odpowiedziała.

"Nigdy nie śpiewam z playbacku. Są ze mną żywe chórki, z którymi tworzyłyśmy harmonię na refrenach i niektórych momentach piosenki" – napisała wokalistka. Artystka po gali postanowiła opublikować TikToka, gdzie pokazała się bez makijażu.

Na wideo pojawiły się dwa wymowne napisy: "Ja przed imprezą" oraz "Ja po imprezie". Filmik spuentowała jednym słowem: "Żyćko". Fani byli zachwyceni jej dystansem do siebie i poczuciem humoru artystki, co wyrazili w komentarzach pod publikacją. Znaleźli się także ci, którzy nie rozumieją zachwytu nad młodą wokalistką.

"Nie ma to jak dobry dystans do siebie"; "W obu wersjach jesteś piękną Kobietą, pozdrawiam"; "W takim i takim wydaniu wyglądasz cudownie"; "Piękna w każdej wersji"; "Uwielbiam każdą z tych wersji! Obie tak samo wyjątkowe!"; "Piękność nocy, postrach dnia"; "Chyba ci, co tak zachwalają, to dzieci w tym samym wieku co ta cała Julia" – pisali podzieleni internauci.