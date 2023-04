Kim Kardashian udzieliła ślubu parze gejów. Jeden z nich to aktor serialu "Biały Lotos"

Aktor znany z serialu "Biały lotos" Lukas Gage i jego partner Chris Appleton pobrali się podczas prywatnej uroczystości w Las Vegas. Ślubu parze celebrytów udzieliła sama Kim Kardashian, która wyglądała zjawiskowo.

Kiedy w lutym aktor Lukas Gage opublikował zdjęcia z urlopu w Meksyku, zaczęły się spekulacje na temat jego orientacji seksualnej

Jak się okazało, niedawno podczas prywatnej ceremonii wziął ślub ze swoim partnerem, którego udzieliła im sama Kim Kardashian

Mężczyźni pochwalili się tym wyjątkowym momentem, publikując zdjęcia na Instagramie

Lukas Gage i Chris Appleton – jak wyglądały ich początki?

Wspólne wakacje w Meksyku aktora Lukasa Gage'a i jego partnera Chrisa Appletona wywołały falę spekulacji na temat orientacji mężczyzn, a także wzbudziły podejrzenia internautów, że mężczyźni mogą być razem.

Twarz aktora dla wielu może wydawać się znana. Lukas Gage jeszcze niedawno brylował na platformie Netflix w 4. sezonie serialu "Ty", którego recenzję dla naTemat napisała Zuzanna Tomaszewicz. Aktora większość z nas mogła również zobaczyć w hitowej produkcji HBO Max pt. "Biały Lotos". Chris Appleton to z kolei 39-letni fryzjer rodziny Kardashianów.

Nie trzeba było długo czekać, by plotki na temat związku tych dwojga okazały się prawdą. Niespełna miesiąc po publikacji wakacyjnych zdjęć, celebryta potwierdził romans.

"Jestem bardzo szczęśliwy i zakochany. Czuję wdzięczność za to, że mogę dzielić swój czas z kimś tak wyjątkowym (...) Miłość to naprawdę wyjątkowa rzecz, a spotkanie kogoś, z kim się rozumiesz, jest naprawdę cudowne" – powiedział Appleton w programie "The Drew Barrymore Show". W kwietniu mężczyźni zaręczyli się. Z kolej Lukas Gage udzielił wywiadu dla magazynu "People", w którym przyznał:

"Znajdujemy idealną osobę, kiedy najmniej się tego spodziewamy. Byłem bardzo samotny przez długi czas i nigdy nie myślałem, że to się stanie i tak się dzieje".

Jak się okazało, zakochani pobrali się w ubiegły weekend podczas prywatnej ceremonii w Little White Chapel w Las Vegas. Warto podkreślić, że była to skromna ceremonia, w której uczestniczyło zaledwie sześć osób. Parze ślubu udzieliła Kim Kardashian, która wyglądała zjawisko. Celebrytka na tę okazję założyła czarną, skórzaną, obcisłą sukienkę z głębokim dekoltem. Z lekka rockowy look uzupełniła skórzanym naszyjnikiem z ćwiekami.

Para młoda postawiła na oryginalny look. Gage i Appleton założyli czarne, futrzane kurtki, błyszczące koszule i skórzane spodnie. Przypomnijmy, że Chris Appleton ze związku z Katie Katon ma dwójkę dzieci – syna Billy'ego i córkę Kitty-Blu.

Podczas ceremonii pojawił się jeszcze jeden ważny gość. Para pozowała również z Shanią Twain. Pośród zdjęć pojawiło się także wideo, na którym wokalistka śpiewa zadedykowaną im piosenkę. Wśród tych, którzy w sekcji komentarzy opublikowali swoje życzenia byli Dua Lipa, Maude Apatow, Barbara Corcoran i niezliczeni inni sławni przyjaciele.