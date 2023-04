Zygmunt Chajzer ostro o wystawnych komuniach. "To jakiś absurd"

Zygmunt Chajzer ostro o wystawnych komuniach. "Dzieci są pokrzywdzone" Fot. Instagram.com / @zygmunt_chajzer

Co o organizacji wystawnych komunii sądzi Zygmunt Chajzer? Jest wstrząśnięty tym, jak obecnie podchodzi się do tego wydarzenia

Zygmunt Chajzer w trakcie swojej kariery prowadził wiele lubianych programów, m.in.: "Idź na całość", "Chwila prawdy", "Ananasy z mojej klasy", "Gwiezdny Cyrk" czy "Moment prawdy".

Kilka lat temu wraz z synem, który jest prowadzącym "Dzień Dobry TVN", brał udział w podróżniczym show "Ameryka Express". Nie można pominąć też tego, że od lat twarz Chajzera Seniora jest kojarzona ze słynną reklamą proszku do prania.

W 2010 r. zniknął z telewizji. Niedawno jednak wrócił na antenę. Współtwórczynią formatu "Chajzer podaje" w telewizji News24 jest mama jego wnuczka Aleksandra, czyli była partnerka jego syna, Małgorzata Walczak.

Rozpoczął się sezon na komunie święte. Chajzer jako ojciec i dziadek został zapytany przez "Fakt" o to, jak postrzega wyprawianie wystawnych przyjęć w dzisiejszych czasach.

"Dziś komunie to jest jakiś absurd, szokujące jest to, jakie się daje prezenty i przyjęcia organizuje. Jest przepych i bogate stroje" – oznajmił zgorszony.

Prezenterowi nie podoba się to, że ludzie mniej zamożni, a przede wszystkim dzieci tych osób, czują się gorzej przez niepisany wyścig rodaków o to "kto ma lepiej" i "kto da więcej".

Jak się mają czuć rodzice i dzieciaki, których na to nie stać. Czasami to wygląda jak huczne wesele na kilkaset osób. W tej chwili dzieci, których rodziców nie stać na takie wystawne imprezy i drogie prezenty czują się pokrzywdzone, zdołowane, czują się gorsze i to jest straszne, okropne.

Zygmunt Chazjer

"Fakt"