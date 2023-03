Kijów ostro podsumował postawę papieża Franciszka. "Nie należy do koalicji"

D mytro Kułeba udzielił wywiadu BBC. Temat zdominowała oczywiście wojna, którą prowadzi Rosja. Polityk ostrzegł też państwa, które źle traktują jego kraj. Oberwało się między innymi papieżowi Franciszkowi. Minister spraw zagranicznych Ukrainy ma mu za złe to, że do tej pory nie przyjechał do Kijowa.