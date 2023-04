Pokazano pierwsze zdjęcie z "Diuny 2". Są Chalamet, Zendaya, ale i zupełnie nowi aktorzy

"Diuna 2" wejdzie do kin już w listopadzie, dlatego powoli zaczyna się promocja filmu. Magazyn "Vanity Fair" opublikował pierwsze zdjęcia z drugiej części hitu Denisa Villeneuve. Do obsady dołączyli m.in. Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken i Léa Seydoux. Jak się prezentują ich bohaterowie?

Timothée Chalamet powróci jako Paul Atryda Fot. Kadr z "Diuny"

Pierwsza część "Diuny" opowiadała historię młodego Paula Atrydy (Timothée Chalamet), który wraz z rodziną opuszcza rodzinną Kaladan, by przejąć władzę nad pustynną planetą Arrakis słynącej ze złóż tzw. przyprawy.

Ród Atrydów rozpoczyna rywalizację z wrogimi Harkonnenami, którzy za wszelką cenę chcą odzyskać kontrolę nad Diuną i jej cennymi zasobami. Ponadto główny bohater dowiaduje się, że drzemie w nim potężna moc. Według przepowiedni ma on być mesjaszem naginającym czas i przestrzeń (Kwisatz Haderach).

Film w reżyserii Denisa Villeneuve na podstawie powieści Franka Herberta z 1965 roku był sukcesem zarówno artystycznym, jak i kasowym. Film z gwiazdorską obsadą (Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Charlotte Rampling, Jason Momoa, Javier Bardem) otrzymał aż 10 nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film. Finalnie zdobył ich sześć, najwięcej na oscarowej gali w 2022 roku, m.in. za muzykę, zdjęcia i efekty specjalne.

"Koniec końców 'Diuna' to smakołyk, któremu nie można się oprzeć. W filmie wszystko łączy się w spójną całość. Widać, że Villeneuve kręcił historię Paula Atrydy z myślą o fanach. W tym blockbusterze jest tak naprawdę mało z blockbustera (pomijając oczywiście efekty specjalne i budżet) i być może właśnie to czyni z dzieła widowisko porównywalne z 'Władcą Pierścieni'" – czytamy w recenzji "Diuny" dla naTemat.

Pierwsze zdjęcia z "Diuny 2" pokazują zarówno nowych, jak i starych bohaterów

Sukces filmu Villeneuve dał zielone światło kontynuacji. "Diuna 2" ma być oparta na drugiej połowie powieści Franka Herberta i zacznie się dokładnie tam, gdzie skończyła się pierwsza. O czym opowie druga część "Diuny"? Paul Atryda przejmie rolę lidera Fremenów, rdzennych mieszkańców Arrakis, i stanie na czele buntu przeciwko rodowi Harkonnenów, którzy wymordowali jego bliskich. Bohater będzie też doświadczał wizji przyszłości, co będzie dla niego zarówno przekleństwem, jak i błogosławieństwem.

Oprócz stałej obsady na ekranie ujrzymy nowe gwiazdy: Florence Pugh, Austina Butlera, Leę Seydoux, Christophera Walkena jako Shaddama IV Corrino, a także: Souheilę Yacoub jako wojowniczkę Fremenów i Tima Blake'a Nelsona. Fanów ucieszy fakt, że Zendaya będzie miała teraz znacznie większą rolę niż w pierwszej części: będzie gotowa do walki, rozwinie się też jej relacja z Paulem.

Magazyn "Vanity Fair" opublikował w czwartek ekskluzywny materiał o "Diunie 2", który okrasił nowymi zdjęciami. Widzimy na nich m.in. Chalameta jako Paula Atrydę (teraz o jasnoniebieskich oczach), Zendayę jako Chani, a także Lady Jessicę (Ferguson), Gurneya Hallecka (Brolin), Glossu Bestię Rabbana (Bautista), Stilgara (Bardem) i barona Harkonnena (Stellan Skarsgård). Zaprezentowano też nowe postaci: księżniczkę Irulanę (Pugh), Feyda Rautha Harkonnena (Butler) i Margot Fenring (Seydoux).

Scenariusz sequela napisali Denis Villeneuve, Jon Spaihts i Eric Roth. Villeneuve, Mary Parent, Cale Boyter i Tanya Lapointe są producentami filmu, a Josh Grode, David Valdes, Herbert W. Gains, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, Thomas Tull, Spaihts, Richard P. Rubinstein i John Harrison – producentami wykonawczymi.

Pierwszy zwiastun zaprezentowano już podczas eventu CinemaCon we wtorek (nie wiadomo, kiedy trafi do sieci). Jak zapowiada "Variety", zapiera on dech w piersiach. Film kręcono kamerami IMAX, a wszystkie scenografie zbudowano od nowa. – Pojechaliśmy w zupełnie nowe miejsca… Wszystko w tym filmie wszystko jest nowe – mówił na CinemaCon Villeneuve. Premiera kinowa "Diuny 2" już 3 listopada 2023 roku.