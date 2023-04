Co Kaczyński sądzi o nowej nazwie partii Ziobry? Prezes PiS ma jasne zdanie

Solidarna Polska ma wkrótce zmienić nazwę na Suwerenna Polska. Jeszcze nie zostało to oficjalnie ogłoszone. Wiadomo jednak już, co prezes PiS Jarosław Kaczyński myśli o tej zmianie.

Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro. Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Partia Zbigniewa Ziobry postanowiła zmienić nazwę przed nadchodzącymi wyborami

Nie będzie już Solidarnej Polski, ale Suwerenna Polska. Co o tej nazwie sądzi prezes PiS?

– Jarosław Kaczyński twierdzi, że jednak nazwa ma znaczenie, zwłaszcza jeśli jest to nazwa rozpoznawalna – wyjawił jego opinię rzecznik partii Rafał Bochenek

W piątek na ten temat w Programie Pierwszym Polskiego Radia mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak stwierdził, trochę się dziwi kolegom z Solidarnej Polski. Przypomniał również, że nazwa Solidarna Polska jest marką rozpoznawalną, co "zawsze ma znaczenie".

Co Kaczyński myśli o nowej nazwie partii Ziobry?

W rozmowie padło także pytanie, co prezes PiS Jarosław Kaczyński sądzi o tym pomyśle partii Zbigniewa Ziobry. Rzecznik PiS przekazał, że prezes miał w tej sprawie rozmowę z prezesem SP i ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą.

– Prezes Jarosław Kaczyński twierdzi, że jednak nazwa ma znaczenie, zwłaszcza jeśli jest to nazwa rozpoznawalna i jej zmiana w takim, de facto, kampanijnym momencie jest mocno ryzykowna, ale to jest oczywiście decyzja kierownictwa naszego mniejszego koalicjanta – przekazał w Polskim Radiu Bochenek.

Przypomnijmy: o tym, że partia Zbigniewa Ziobry ma zmienić nazwę, informowała jako pierwsza Wirtualna Polska. Oficjalnie te doniesienia potwierdzał w rozmowie z naTemat Tadeusz Cymański. – Ta decyzja to wynik wielu analiz, chociaż moment na wprowadzanie zmian nie jest najlepszy – mówił nam poseł i jeden z założycieli Solidarnej Polski. Wirtualnej Polsce później udało się dowiedzieć, że nowa nazwa Solidarnej Polski to Suwerenna Polska. To informacje, które potwierdzili już nawet członkowie władz ugrupowania.

– Z tego, co do mnie dociera, wynika, że nazwa będzie bardzo dobra i myślę, że też będzie dwuczłonowa – mówił naszej redakcji wcześniej Cymański.

Dlaczego Solidarna Polska zmienia nazwę?

Politycy partii, którzy anonimowo rozmawiali z WP, podkreślali, że nowa nazwa formacji "ma odnosić się do jej wyrazistego i konfrontacyjnego stosunku wobec polityki Unii Europejskiej". I że chcą w ten sposób odróżnić się od – jak sami mówią – "ugodowej linii politycznej wobec UE, utrzymywanej przez premiera Mateusza Morawieckiego".

– Solidarna Polska była tworzona w czasach rządów PO, złej redystrybucji środków, tylko dla konkretnych grup interesów. Chcieliśmy walczyć o Polskę sprawiedliwą i solidarną dla wszystkich. I to się w dużej mierze udało. Dzięki naszej pracy zanotowano spadek przestępczości i wzrost poczucia bezpieczeństwa Polaków – komentował dla WP jeden z polityków partii Ziobry.