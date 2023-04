Ziobryści już się wygadali. Wiadomo, jaka będzie nowa nazwa Solidarnej Polski

Już nie Solidarna Polska, tylko Suwerenna Polska. Partia Zbigniewa Ziobry ma przyjąć nową nazwę, co skomentowali przedstawiciele władz ugrupowania. Tym samym potwierdzają się spekulacje, że na szyldach nie będzie już Solidarnej Polski.

Solidarna Polska zmieni nazwę. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

O tym, że partia Zbigniewa Ziobry ma zmienić nazwę, informowała jako pierwsza Wirtualna Polska. Oficjalnie te doniesienia potwierdzał w rozmowie z naTemat Tadeusz Cymański. – Ta decyzja to wynik wielu analiz, chociaż moment na wprowadzanie zmian nie jest najlepszy – mówił nam poseł i jeden z założycieli Solidarnej Polski.

Cymański nie chciał jednak puścić pary z ust, jaka będzie nowa nazwa partii. Z doniesień WP wynikało, że Solidarna Polska szykuje na 3 maja duży kongres partyjny. To podczas tego wydarzenia ma oficjalnie zniknąć szyld Solidarnej Polski i zostać zaprezentowana nowa nazwa partii.

Solidarna Polska zmieni się w Suwerenną Polskę

Dziennikarzom udało się jednak ustalić już teraz, że nowa nazwa Solidarnej Polski to Suwerenna Polska. To informacje, które potwierdzili już nawet członkowie władz ugrupowania.

– Z tego, co do mnie dociera, wynika, że nazwa będzie bardzo dobra i myślę, że też będzie dwuczłonowa – mówił nam wcześniej Cymański.

Politycy partii, którzy anonimowo rozmawiali z WP, podkreślali, że nowa nazwa formacji "ma odnosić się do jej wyrazistego i konfrontacyjnego stosunku wobec polityki Unii Europejskiej". I że chcą w ten sposób odróżnić się od – jak sami mówią – "ugodowej linii politycznej wobec UE, utrzymywanej przez premiera Mateusza Morawieckiego".

– Solidarna Polska była tworzona w czasach rządów PO, złej redystrybucji środków, tylko dla konkretnych grup interesów. Chcieliśmy walczyć o Polskę sprawiedliwą i solidarną dla wszystkich. I to się w dużej mierze udało. Dzięki naszej pracy zanotowano spadek przestępczości i wzrost poczucia bezpieczeństwa Polaków – komentował dla WP jeden z polityków partii Ziobry.

Może dla ziobrystów zmiana nazwy to naprawdę przełomowy moment, ale bardziej z dystansem tę decyzję mają komentować przedstawiciele PiS, czyli koalicjanta Solidarnej Polski. – Zamiast SolPol będzie SuwPol. Świetna zmiana – stwierdził anonimowo jeden z członków partii Jarosława Kaczyńskiego w rozmowie z WP.

Solidarna Polska / Suwerenna Polska bez PiS w wyborach?

Dodajmy, że ludzie od Ziobry podkreślili, że są gotowi na samodzielny (a więc bez PiS) start w jesiennych wyborach parlamentarnych. I trzeba przyznać, że entuzjazm nie opuszcza ich nawet w obliczu fatalnych sondaży, które w takim wariancie są dla Solidarnej Polski – albo za chwilę Suwerennej Polski – druzgocące.

Jak wynikało na przykład z marcowego badania IBRiS dla Radia ZET, gdyby w wyborach Solidarna Polska wystartowała samodzielnie, mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 0,2 proc. i nie miałaby szans na wejście do Sejmu. Co więcej, w żaden sposób nie zachwiałoby to wyniku PiS, który pozostawał pewnym liderem z wynikiem 34,3 proc. głosów.