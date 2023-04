Podsiadło ironicznie o rozmowie Kukiza z kolegą. "Łączy ich piękna znajomość"

Paweł Kukiz pokazał ostatnio fragment konwersacji ze swoim znajomym, w której odnosi się do niego w dość wulgarny sposób. Rozmowę skomentował Dawid Podsiadło. "Nie ma wątpliwości, że łączy ich prawdziwa, piękna znajomość" – skwitował.

Dawid Podsiadło podsumował rozmowę Pawła Kukiza ze znajomym. Fot. Artur Szczepański/ REPORTER

Paweł Kukiz wstawił na Facebooka fragment wulgarnej rozmowy ze znajomym

Polityk tłumaczy w niej, że nie wziął dla siebie pieniędzy z Potrafisz Polsko!

Konwersację pod relacją na Instagramie profilu Make Life Harder podsumował Dawid Podsiadło.

Dawid Podsiadło podsumował rozmowę Kukiza

Paweł Kukiz podzielił się na swoim profilu na Facebooku swoją domniemaną rozmową ze znajomym, w której zaprzecza, jakoby przyjął dla siebie pieniądze publiczne.

"Niepotrzebnie tę kasę przytuliłeś" – mówi mi wczoraj znajomy. 'Ale ja żadnej kasy dla siebie nie wziąłem' – odpowiadam. 'E tam, przytuliłeś. W TVN24 mówili' – stwierdził. 'A jakby w TVN24 powiedzieli, że ty pierd@&nięty jesteś, to też byś uwierzył?'– zapytałem. Nie odpowiedział" – napisał Kukiz w mediach społecznościowych.

"Środki przyznane fundacji Potrafisz Polsko! to nie pieniądze dla fundacji, lecz na powołanie Instytutu Demokracji Bezpośredniej, który ma edukować obywateli" – zapewniał dodatkowo polityk na antenie Polsat News.

Dziwaczny wpis Kukiza udostępnił w relacji na Instagramie satyryczny profil Make Life Harder. Niedługo później to samo konto wstawiło wiadomość Dawida Podsiadło, który odpowiedział na Instastories i podsumował postawę polityka.

"Megafajna rozmowa, bardzo wiarygodna. Fajnie, że politycy dzielą się takimi historiami z życia. Można wtedy zobaczyć sobie z bliska, jak naprawdę wygląda życie polityka. Podoba mi się też, jaka jest ogólnie atmosfera między autorem posta i jego znajomym. Muszą dużo o sobie wiedzieć i często rozmawiać, jeśli o swoich kolejnych dokonaniach dowiadują się na przykład z telewizji. A już na maksa wzrusza mnie troska, z jaką na lekki kuksaniec odpowiada autor. Nie ma wątpliwości, że łączy ich prawdziwa, piękna znajomość" – skwitował.

Paweł Kukiz skrytykował decyzję Podsiadły o apostazji

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku to Kukiz skrytykował Dawida Podsiadło. Polityk odniósł się do wypowiedzi artysty, w której tenże powiedział, że zamierza dokonać apostazji.

"To jest najprostsze wyjście. Jeśli ktoś jest naprawdę wierzący, to od Boga nie odejdzie, od tego Kościoła nie odejdzie" – ocenił Paweł Kukiz. Polityk zaznaczył, że na wspólnotę Kościoła powinno patrzeć się przez pryzmat wiernych, a nie sam kler. Powołał się na tworzenie jedności z innymi wierzącymi.

"Kościół to jest wspólnota, a nie biskupi, arcybiskupi czy proboszczowie. Oni są bardzo potrzebni do uporządkowania zdarzeń związanych z celebrowaniem wiary, ale Kościół to ludzie" – podsumował wymownie.