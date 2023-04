Stan Kamilka z Częstochowy pogorszył się. Lekarze wyjaśnili, co się dzieje

Skatowany Kamilek z Częstochowy jest nadal w szpitalu w śpiączce. W ostatnich dniach lekarze informowali, że jego stan jest stabilny. W piątek napłynęły jednak niepokojące wiadomości o jego zdrowiu. Stan chłopca pogorszył się. Wstrzymano wybudzanie ze śpiączki.

Stan Kamilka z Częstochowy pogorszył się. Fot. Facebook / Szczyty Alienacji Rodzicielskiej

8-letni Kamilek wciąż przebywa w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach. Chłopiec trafił tam 3 kwietnia po tym, jak skatował go ojczym. Ma rozległe poparzenia i złamane ręce oraz nogi.

Nowe informacje o stanie zdrowia Kamilka

W piątek lekarze podali najnowsze informacje o jego stanie. Nie są to dobre wiadomości. "Wybudzanie Kamilka zostało wstrzymane z powodu kolejnych problemów infekcyjnych. Długo nie leczone, rozległe oparzenia powodują zakażenie organizmu chłopczyka, połączone z niewydolnością wielonarządową" – przekazali lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, którzy w mediach społecznościowych na bieżąco informują o stanie zdrowia chłopca.

Jak wyjaśnili medycy, "przy poważnym przebiegu choroby oparzeniowej takie problemy występują często, ale są do przezwyciężenia"."Kamilek pozostaje więc w śpiączce farmakologicznej na oddziale intensywnej terapii. Najbliższy czas poświęcony będzie na ustabilizowanie stanu zdrowia małego pacjenta" – czytamy w dalszej części komunikatu placówki medycznej.

Ojczym i matka Kamilka są w areszcie

Pod koniec marca 8-letni Kamil został skatowany przez ojczyma, 27-letniego Dawida B. Wszystko działo się za przyzwoleniem matki, która później wmawiała biologicznemu ojcu dziecka, że Kamil poparzył się herbatą.

Z ustaleń śledczych wynika, że Dawid B. miał rzucić Kamilem na rozgrzany piec węglowy, oblewać go wrzątkiem, bić, kopać i przypalać papierosami. Zarówno on, jak i matka dziecka, 35-letnia Magdalena B. decyzją sądu trafili do aresztu na trzy miesiące. Oboje przyznali się do winy.

Nie wiadomo na razie, kto miałby zająć się dzieckiem, kiedy opuści szpital. Chodzi o to, że wkrótce Sąd Rodzinny w Częstochowie rozpatrzy kwestię pozbawienia praw rodzicielskich matki Kamilka. Ma ona je stracić także w stosunku do reszty jej dzieci.

Co więcej, obecnie biologiczny ojciec chłopca Artur Topól nie może odwiedzać syna w szpitalu, gdyż on też nie ma praw rodzicielskich. Stracił je podczas rozwodu z Magdaleną B., czyli matką chłopca.

– Wyrok zapadł zaocznie, pod moją nieobecność. Nie wiedziałem o tym, nie mogłem się odwołać, bo było po czasie – mówił kilka dni temu "Faktowi". Co istotne, rodzice mieli przez sąd ograniczone prawa rodzicielskie w 2015 roku, gdyż dzieci były zaniedbane. Po rozwodzie przywrócono je jedynie matce. Teraz mężczyzna złożył do sądu wniosek o ich przywrócenie.