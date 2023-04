Ziścił się scenariusz z "Klanu". Dom w Niemczech zniszczony przez meteoryt

Do sytuacji rodem z jednego szczególnie rozpoznawalnego odcinka serialu "Klan" doszło na północy Niemiec. Meteoryt uderzył tam w dom, przebijając jego dach i powodując masę zniszczeń. Skała była wielkości piłki tenisowej, a eksperci ocenili, że leciała nawet z prędkością 200 km/h.

Meteoryt uderzył w dom w Niemczech.Był wielkości piłki tenisowej Fot. EAST NEWS

Meteoryt uderzył w dom w miejscowości Elmshorn w Niemczech

To nie pierwszy tego typu przypadek w rejonie północnych Niemiec

Materia zostanie przebadana w laboratorium w Dreznie

Meteoryt uderzył w dom

Mieszkańcy domu w miejscowości Elmshorn w Szlezwiku-Holsztynie musieli być w ogromnym szoku, gdy we wtorek 25 kwietnia usłyszeli huk, a dach zaczął walić im się na głowę. Później jedna z mieszkanek tego miasteczka powiedziała agencji DPA, że meteoryt był rozmiarów piłki tenisowej.

Przypomnijmy, że meteorytem nazywamy cząstki materii, które nie spaliły się całkowicie w atmosferze i dotarły do ziemi. Mogą mieć wielkość okruchów lub osiągać kilkadziesiąt metrów.

Niemiecka telewizja podała, że Dieter Heinlein z Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR) potwierdził uderzenie meteorytu. Nie był to jedyny przypadek wykryty w tamtym czasie w okolicy. Specjalista z DLR mówi o łącznie trzech znaleziskach w dzielnicy mieszkalnej Elmshorn. Wiadomo także, z jaką prędkością skały uderzyły w dom. Według Heinleina była to prędkość 150 - 200 km/h. Nie można wykluczyć, że fragmenty meteorytu zostaną znalezione w innych miejscach. Meteoryt jest teraz w drodze do Drezna, gdzie zostanie zbadany w laboratorium. Badacz dodał, że naukowcy wiedzą o kilku przypadkach uderzenia meteorytu w Niemczech w ostatnich dekadach. Ostatni meteoryt, który przyciągnął większą uwagę, uderzył w Bawarii w pobliżu zamku Neuschwanstein w kwietniu 2002 roku.

Przypomnijmy, że temat meteorytu spadającego na dach domu pojawił się w polskim serialu "Klan" i stał się podstawą wielu internetowych żartów i memów. "Nagle coś z hukiem spadnie na dom z taką siłą, że cały zatrzęsie się w posadach, a chwilę potem pogrąży w ciemnościach. Chojniccy zerwą się na równe nogi" – brzmiał opis feralnego odcinka. Klanowa rodzina musiała poradzić sobie ze zniszczeniami domu i pytaniami nachalnych dziennikarzy po katastrofie.

Meteoryt na ziemi

Co parę lat pojawiają się doniesienia na temat meteorytów spadających na Ziemię, które sieją mniejsze lub większe zniszczenia. W 2013 roku świat obiegło wideo z Rosji, na którym widać było ogromny rozbłysk i obiekty spadające z nieba. Przypomnijmy, że deszcz meteorytów w Rosji uszkodził ok. 3 tys. budynków w kilku rosyjskich miastach. W następstwie kataklizmu ucierpiało ponad 500 osób – większość z nich raniły odłamki szkła. W 2018 roku na jeden z domów w Japonii spadł natomiast jeden z najstarszych meteorytów odkrytych w ogóle na ziemi. Skała liczyła sobie aż 4,5 miliarda lat i pochodziła z czasów formowania się naszego Układu Słonecznego, w tym Ziemi. Warto wiedzieć, że każdego dnia na ziemię spada co najmniej kilka ton kosmicznego gruzu, przeważnie na obszary niezamieszkane. Jednak zdarza się, że meteoryty uderzają w domy. Podobnie było 30 kwietnia 2011 roku, kiedy pierwszy od 17 lat meteoryt spadł na gospodarstwo agroturystyczne we wsi Słotmany niedaleko Giżycka.