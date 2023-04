Lara Gessler radzi, jakie menu wybrać na komunię. Za to tort w cukierni Gessler kosztuje krocie

Wielkimi krokami zbliża się sezon komunijny, a w związku z nim pojawia się wiele pytań o zorganizowanie uroczystości, także pod kątem wyboru menu. Lara Gessler poradziła, by nie kombinować za dużo i zamiast np. na sushi postawić na kurczaka. W cukierni Gessler można też kupić tort na komunię, ale jego cena może sięgnąć nawet... 700 złotych.

Nikogo nie zaskoczy stwierdzenie, że Magda Gessler i jej córka Lara Gessler są znanymi autorytetami w kwestiach kulinarnych. W związku ze zbliżającymi się komuniami portal Kozaczek.pl postanowił zapytać Larę Gessler, co według niej powinno znaleźć się na stole podczas przyjęcia komunijnego.

– Jak są imprezy, gdzie są dzieci i dorośli, to zwykle najlepsze jest białe ptactwo, więc indyk, kurczak, jeśli już mięso – podkreśliła. Dodała, że czasem rodziny w czasie komunijnego obiadu starają się "pokazywać jakieś statusy", nawiązała do sushi na komunię, które nie zawsze musi się sprawdzić.

– Nie wiem, co ludzie robią, ale pewnie też tak bywa. Ale zrobić tak, żeby każdy zjadł i był zadowolony i nie kombinować za dużo – podkreśliła. Dodała jednak, że w kwestii komunii ma jednak zerowe doświadczenie. Pytana o słodkości na uroczystości uznała, że dla niej najlepsza jest klasyka, czyli sernik i szarlotka.

– Tort komunijny musi być. Najlepiej zjadliwy, a nie tylko ładny – dodała. Przy okazji córka Magdy Gessler zareklamowała własną cukiernię, w której ofercie znaleźć możemy obecnie dwa torty komunijne: klasyczny biszkopt czekoladowy z kremem mascarpone oraz cytrynowy z bezą. Jak podaje pudelek.pl, Lara Gessler nie chciała jednak zdradzić, ile kosztują, ale portal bez problemu dotarł do tych informacji.

Po telefonie do cukierni "Słodki Słony" okazało się, że wypiek o smaku truskawkowo-czekoladowym dla 10 osób to wydatek rzędu... 350 zł. Oczywiście rzadko kiedy na przyjęciu komunijnym spotyka się tak mało ludzi. Cena podwójnego tortu dla 20 gości to już 700 zł.