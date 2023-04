Nicholson przyłapany na meczu NBA. Razem z dziećmi kibicował swojej ulubionej drużynie

Jack Nicholson przez długi czas nie był widywany publicznie. W piątek pojawił się na meczu swojej ulubionej drużyny koszykarskiej. Ostatni raz miał okazję zasiadać w pierwszym rzędzie podczas rozgrywek Los Angeles Lakers w 2021 roku.

Jack Nicholson pojawił się na meczu swojej ulubionej drużyny koszykarskiej - Los Angeles Lakers. Fot. Twitter.com/ArashMarkazi

Jack Nicholson pojawił się na meczu swojej ulubionej drużyny koszykarskiej Los Angeles Lakers. Towarzyszyły mu jego dzieci.

Gwiazdor "Lotu nad kukułczym gniazdem" i "Lśnienia" w 2013 roku przeszedł na aktorską emeryturę. Od tamtego czasu rzadko był widywany publicznie.

Niedawno paparazzi zrobili mu zdjęcie na balkonie w jego willi w Kalifornii.

Co stało się z Jackiem Nicholsonem?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Jack Nicholson jest nieaktywny zawodowo od prawie 13 lat. Aktor niechętnie pojawiał się zarówno na planach filmowych, jak i na mieście. Jego dawny znajomy w rozmowie z Radar Online oznajmił, że hollywoodzki gwiazdor odizolował się od świata i zmaga się najpewniej z demencją.

Wówczas mogliśmy się także dowiedzieć, że 85-latek niemalże non-stop przebywa w swojej rezydencji przy Mulholland Drive w Beverly Hills. Zgodnie z doniesieniami zagranicznych mediów aktor ma mieszkać sam. Ponoć odwiedzają go wyłącznie jego dzieci: najmłodszy syn Ray oraz córka Lorraine.

W połowie kwietnia bieżącego roku tabloid Daily Mail opublikował zdjęcia Jacka Nicholsona w pomarańczowym T-shircie i luźnym dresie. Na fotografiach wykonanych przez paparazzi gwiazdor spacerował po balkonie swojej kalifornijskiej willi. Serwis napisał, że aktor wygląda niechlujnie, co oczywiście spotkało się z krytyką wielu jego fanów.

Jack Nicholson na meczu koszykówki Los Angeles Lakers

W piątek 28 kwietnia Jack Nicholson był widziany w pierwszym rzędzie na meczu koszykówki drużyny Los Angeles Lakers, która pierwszy raz od 2012 roku wygrała serię w play-off we własnej hali (warto dodać, że pokonała Memphis Grizzlies). Odtwórca roli Jacka Torrance'a w "Lśnieniu" Stanleya Kubricka z uśmiechem na twarzy reagował na fotoreporterów.

Przypomnijmy, że Nicholson jest zagorzałym fanem Lakers - w latach 70. otrzymał stały karnet na ich mecze. Ba, mówi się nawet, że dostosowywał zdjęcia na planach filmowych tak, by móc oglądać każde występy drużyny.

Na piątkową rozgrywkę dawny amant Hollywoodu zabrał ze sobą swoje dzieci. Paparazzi uchwycili też moment, w którym aktor uścisnął dłoń popularnemu komikowi Larry'emu Davidowi.

Pamela Anderson o Jacku Nicholsonie

W swojej autobiografii Pamela Anderson opisała jedną z imprez w posiadłości Playboya, podczas której natknęła się w łazience na Jacka Nicholsona.

"Pan Nicholson miał obok siebie dwie piękne kobiety. Chichotali, całowali się przy ścianie, ocierali się o siebie. Weszłam do łazienki, by skorzystać z lustra. Nachyliłam się przy zlewie, by poprawić makijaż. Próbowałam nie patrzeć na nich, ale nie mogłam się powstrzymać i złapałam jego wzrok w lustrze. Chyba to doprowadziło go na szczyt, bo wydał zabawny dźwięk i powiedział: 'Dzięki, moja droga'" – zdradziła gwiazda "Słonecznego Patrolu".

