Klepacka tłumaczy się z zarzutu oszustwa. Szybko zablokowała komentarze internautów

Zofia Klepacka, polska medalistka olimpijska w windsurfingu, odniosła się do zarzutów, które postawiła jej prokuratura, podejrzewająca ją o nielegalne przejęcie mieszkania w centrum Warszawy. Klepacka zaapelowała do internautów o zrozumienie, a potem zablokowała im możliwość komentowania.

Zofia Klepacka odniosła się do zarzutów prokuratury. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Prokuratorskie zarzuty dla Klepackiej

W czwartek Onet informował o tym, że Zofia Klepacka usłyszała zarzuty prokuratorskie w związku z podejrzeniem, że miała w nielegalny sposób wejść w posiadanie mieszkania w centrum Warszawy.

Mieszkanie to należało wcześniej do jej nieżyjącego już ojca. Portal ustalił, że zarzut niedopełnienia obowiązków usłyszał także notariusz. Śledczy uważają, że "stan zdrowia właściciela lokalu przed śmiercią nie pozwalał, by w sposób świadomy mógł zrzec się mieszkania na rzecz swojej córki Zofii Klepackiej".

W sobotę Onet opublikował oświadczenie adwokata Klepackiej, który pozwolił na podawanie pełnych danych jego klientki, równocześnie podkreślając, że "na tym etapie" nie będą oni publicznie komentować sprawy.

Zofia Klepacka o zarzucie oszustwa

Już następnego dnia, w niedzielę, polska windsurferka zdecydowała się jednak przerwać milczenie. "Jak widzicie, nie mam paska na oczach i nie zamierzam się przed nikim chować, choć sprawa, do której nawiązuję, jest dla mnie oczywiście przykra i zaskakująca" – napisała Zofia Klepacka w poście opublikowanym na jej oficjalnym profilu na Facebooku.

"Opisywana przez media sytuacja ma charakter prywatny i niestety (co bardzo dla mnie trudne) rodzinny. Nie chcę dyskutować o prywatnych i rodzinnych sprawach na publicznym forum. Proszę o zrozumienie" – zaapelowała.

Brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie podkreśliła, że choć jest jej przykro, to "w życiu jak w sporcie – trzeba stawiać czoła różnym sytuacjom". "Jestem spokojna o pozytywne zakończenie zarówno tej przykrej sprawy, jak i Mistrzostw Europy, do których przygotowania pochłonęły mnie bez reszty w ostatnich dniach" – dodała.

Możliwość komentowania wpisu Klepackiej została jednak wyłączona – aktualnie pod postem znajduje się tylko jeden wpis z wyrazami wsparcia, zamieszczony około trzy godziny po publikacji oświadczenia.

Kim jest Zofia Klepacka?

Zofia Klepacka jest polską windsurferką, mistrzynią i dwukrotną wicemistrzynią świata w olimpijskiej klasie RS:X, a także brązową medalistką XXX letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie. W ostatnich latach głośno było o niej ze względu na jej poglądy, dzięki którym stała się "ulubienicą prawicy".

Cztery lata temu "zasłynęła" m.in. homofobicznymi wypowiedziami pod adresem osób LGBT. Najgłośniejsza sprawa dotyczyła jej spotkania z Kingą Rusin, do którego doszło przed lokalem wyborczym podczas wyborów do europarlamentu.

Dziennikarka miała krzyczeć w stronę windsurferki "wstyd". Klepacka powtarzała też narrację prawicy o "seksualizacji" dzieci w szkołach. "To niszczy dziecko i rodzinę. Powinno być odwrotnie, tak żeby jak najpóźniej rozbudzać tę seksualność" – podkreślała.