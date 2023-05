A nna Wendzikowska co jakiś czas na swoim profilu odnosi się do najtrudniejszego czasu w swoim życiu, który był związany z pracą w "Dzień dobry TVN". Zawsze była ambitna i miała plan na siebie. W pewnym momencie jednak przestała widzieć we wszystkim sens. W najnowszym wywiadzie ponownie wspomniała o tym, że mając depresję, niejednokrotnie miała myśli samobójcze.





Wendzikowska o myślach samobójczych. "Myślałam, że mogę umrzeć, bo nic więcej zrobić nie mogę"

Joanna Stawczyk

