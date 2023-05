Tusk uczcił rocznicę przystąpienia Polski do UE. Wymownie nawiązał do wyborów

19 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Okolicznościowy wpis z tej okazji dodał również lider PO Donald Tusk. Nawiązał także wymownie do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Lider PO Donald Tusk. Fot. Wojtek Laski/East News

19 lat temu Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami przystąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE

Rocznicę tę skomentował też lider PO Donald Tusk, który nie zapomniał o nadchodzących wyborach. Będą one jesienią tego roku

Tusk: Polscy patrioci potrafią mądrze zwyciężać

"Polscy patrioci potrafią mądrze zwyciężać. Tak było w czerwcu 1989 i w maju 2004. Powtórzmy to za pół roku" – napisał na Twitterze lider Platformy Donald Tusk.

Jego wpis spotkał się z entuzjazmem komentujących. "Tak będzie! Razem damy radę!", "Zwyciężymy, bo możemy, chcemy i potrafimy!", "Damy radę Panie Premierze", "Pokażmy siłę mobilizacji 4 czerwca - To będzie Test" – brzmi kilka z nich.

Przypomnijmy: 19 lat temu Polska wraz z Węgrami, Słowenią, Słowacją, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Cyprem i Maltą przystąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE.

Wówczas premierem i przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej w latach 2001-2004 był Leszek Miller.

Miller: Patrzono na Polskę z mieszaniną nadziei, otuchy i pytań

– Byliśmy największym krajem kandydującym pod względem powierzchni i liczby ludności, ale także absorbowaliśmy najwięcej środków, które UE przeznaczyła na to rozszerzenie. To było mniej więcej 50 proc. całej sumy. Oczywiście wszyscy więc patrzyli na nas i od Polski wtedy bardzo wiele zależało. Staraliśmy się podkreślać, że jesteśmy w większej rodzinie. Zrobiliśmy w Warszawie spotkanie 10 premierów krajów kandydujących, przyjmowaliśmy różne dokumenty i staraliśmy się prezentować w miarę jednolite stanowisko we wszystkich sprawach związanych z negocjacjami i akcesją – wspominał ten okres w rozmowie z Katarzyną Zuchowicz dla naTemat.pl były premier.

Jak mówił, Polska była wtedy w centralnym położeniu. – Patrzono na nią z mieszaniną nadziei, otuchy i pytań, czy ten eksperyment się powiedzie, bo to nie było takie pewne, że 10 krajów wejdzie do UE jednocześnie. Nie brakowało polityków dawnej UE, którzy uważali, że to jest za duże przedsięwzięcie – przypomniał.

Co Polakom dała jednak Unia Europejska? Reporter naTemat.pl Tomasz Golonko zapytał z okazji tej rocznicy Polaków z młodszego i starszego pokolenia, czym jest dla nich UE. – Byliśmy krajem zamkniętym również przez historię. Dzisiaj widzę ludzi o różnym kolorze skóry i nikt się nie dziwi. [...] Jesteśmy bardziej tolerancyjni i europejscy. Część zamożności dała nam Unia Europejska – podkreślał jeden ze starszych ankietowanych. Więcej odpowiedzi pod linkiem poniżej.

Warto też podkreślić, że Unia Europejska, Chiny i Stany Zjednoczone to trzej najwięksi światowi gracze na arenie handlu międzynarodowego. Udział UE w światowym handlu wynosi około 15 proc.

– Bliska współpraca handlowa z UE umożliwiła sukces gospodarczy Polski i całego regionu Europy Środkowej. To właśnie eksport w głównej mierze przyczyniał się do wzrostu polskiego PKB po przystąpieniu do UE. Dwie trzecie wzrostu gospodarczego Polska zawdzięczała właśnie eksportowi. Obecnie już co piąte miejsce pracy w Polsce zależy od popytu kreowanego w państwach UE – tłumaczył dziennikarzowi naTemat.pl Łukaszowi Grzegorczykowi Łukasz Ambroziak, starszy doradca w zespole gospodarki światowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego.