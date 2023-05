Dua Lipa zachwyciła na Met Gali. Miała na sobie suknię ślubną i okazały naszyjnik wart fortunę

Dua Lipa pojawiła się na tegorocznej Met Gali w wyjątkowej stylizacji. Wokalistka miała na sobie jedną z najbardziej znanych sukni ślubnych, stworzonych przez Karla Lagerfelda. Kreację zwieńczyła naszyjnikiem, który jest wart fortunę.

Dua Lipa w wyjątkowej stylizacji na Met Gali. Fot. Rex Features/East News

Minionej nocy (1-2 maja) w Nowym Jorku odbyła się Met Gala

Na czerwonym dywanie zaprezentowała się m.in. Dua Lipa

Na tę okazję założyła suknię ślubną projektu Lagerfelda i naszyjnik wart ponad 40 mln zł

Świat mody z niecierpliwością i podekscytowaniem czekał na to wydarzenie. Met Gala to prawdziwe święto w tej branży, które przypada zawsze w pierwszy poniedziałek maja i ma miejsce w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Hasło tegorocznej edycji brzmi: "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". Lagerfeld, który odszedł cztery lata temu, był jednym z najsłynniejszych współczesnych projektantów i ikon stylu oraz mody. Słynął ze swojego dobrego smaku i charakterystycznego wizerunku. Pracował m.in. dla Chanel.

Na Met Gali pojawiła się cała plejada gwiazd światowego formatu. Wśród nich nie zabrakło Dua'y Lipy, która była również jedną z prowadzących wydarzenie. Przed częścią oficjalną goście pozowali przed fotoreporterami na czerwonym dywanie.

Dua Lipa na Met Gali 2023. Suknia ślubna Chanel i naszyjnik wart miliony

Stylizacje celebrytów i celebrytek były przeróżne: od tych bardziej klasycznych, po te mocno kreatywne. Na przykład Lil Nas X miał na sobie tysiące pereł i... tylko srebrną farbę. Różne części garderoby nawiązywały do projektów Lagerfelda.

Tak było też w przypadku Lipy. Piosenkarka zaprezentowała się w kultowej sukni ślubnej Chanel z 1992 r. Pierwsza na wybieg założyła ją wówczas Claudia Schiffer.

"W oryginalnym wydaniu suknia była na wskroś dziewczęca (modelka miała włosy ułożone w anielskie fale i nosiła romantyczny toczek), w interpretacji Lipy stanowiła za to miks klasyki i buntu. Nakrycie głowy wokalistka wymieniła na ogromnych rozmiarów biżuterię od Tiffany & Co., a szerokie ramiączka sukni eksponowały tatuaże gwiazdy. Wrażenie robił opinający sylwetkę gorset i pełna objętości spódnica z misternie wyszywanego perełkami tweedu" - objaśniono w "Vogue".

Uwagę przykuwa 200-karatowy diamentowy naszyjnik. Z medialnych doniesień wynika, że jest on wart ok. 8 mln funtów, czyli ok. 42 mln zł.

Kreacje, które tworzył Karl Lagerfeld

Przypomnijmy, że Karl słynął z tworzenia ubrań o prostych, klasycznych krojach, które podkreślały kobiece kształty i były zazwyczaj w kolorach: czarnym oraz białym.

Lubił dodawać do swoich projektów oryginalne i ekstrawaganckie dodatki, takie jak duże kapelusze, rękawiczki, buty z cekinami czy biżuterię. Często łączył w swoich kolekcjach materiały o różnej fakturze i kolorze, tworząc oryginalne i niebanalne połączenia. Był znany z dbałości o symetrię w swoich projektach, co sprawiało, że jego ubrania były bardzo harmonijne.

Trzy znaki charakterystyczne dla Karla Lagerfelda? Skórzane rękawiczki, siwe włosy upięte kokardą oraz obowiązkowo - stylowe okulary przeciwsłoneczne, które nosił niezależnie od pogody.