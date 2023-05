Senator w czasie głosowania nie wyłączył kamerki. Wszyscy zobaczyli, co robił w łóżku

Sieć obiegło nagranie ze zdalnego głosowania w amerykańskim Kongresie. To nie jego temat był tak emocjonujący, ale raczej fakt, jak głosowali senatorowie. I nie chodzi tu o ich zdanie, ale zachowanie. Jeden z senatorów postanowił głosować leżąc w łóżku bez ubrań, a przynajmniej ich górnej części. Gdy zorientował się, że wszyscy zobaczyli jego tors, szybko wyłączył kamerkę.

Senator nie wyłączył kamerki w czasie głosowania. Było widać go w łóżku Fot. EAST NEWS

Republikański senator Calvin Bahr z Minnesoty zaliczył wpadkę w czasie zdalnego głosowania

Podczas głosowania włączył na moment kamerkę w komputerze – zdecydowanie niechcący

Nagranie trafiło do sieci i błyskawicznie stało się hitem

Senator pokazał się na kamerce w łóżku

Republikański senator Calvin Bahr z Minnesoty brał zdalny udział w posiedzeniu Legislacyjnej Komisji Rewizyjnej. Obrady były transmitowane także w serwisie YouTube. Podczas głosowania deputowany włączył na moment kamerkę w komputerze, ale zdecydowanie zrobił to przypadkowo. Chwilę po senatorce, która siedziała przy biurku dość elegancko ubrana, wszystkim ukazał się senator topless, zakrywający się wyłącznie kołdrą.

Jako tło miał natomiast ustawiony kadr z teledysku School House Rock "I'm Just a Bill", czyli piosenki dla dzieci o uchwalaniu prawa w Stanach Zjednoczonych z 1976 r. Półnagi senator był jednak obecny na ekranie tylko kilka sekund. Po oddaniu głosu na "tak" Bahr szybko wyłączył kamerkę, a na ekranie pojawiła się czarna plansza jedynie z jego nazwiskiem. Zawstydzający moment został jednak od razu wyłapany.

Nagranie trafiło do sieci i błyskawicznie stało się hitem. Wpis z nim na Twitterze ma już 3,3 mln wyświetleń. Co ciekawe, CBS News poprosiło senatora o komentarz do sytuacji, ale odmówił. Wytłumaczyć senatora starała się za to rzeczniczka republikanów w Senacie, która powiedziała w rozmowie ze "Star Tribune", że polityk, zanim w poniedziałek położył się spać, to pracował do 4.45 nad ranem jako kierowca ciężarówki. Ucięła też plotki, mówiąc, że senator nie skomentuje tego nagrania.

Wpadkę skomentowała strona demokratyczna, a dokładnie senator z ramienia demokratów w tym samym stanie Nicole Mitchell. Do wpisu dodała emotkę przewracającą oczami. "Poziom profesjonalizmu, jaki uzyskujemy od niektórych naszych członków MN GOP (Partii Republikańskiej w Minnesocie – red.)" – skomentowała na Twitterze