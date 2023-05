Paweł Smoleński nie żyje. Słynny dziennikarz i reportażysta miał 63 lata

Zmarł dziennikarz i reportażysta Paweł Smoleński. Miał 63 lata. O jego śmierci poinformowała jego redakcja, czyli "Gazeta Wyborcza". Pracował tam od pierwszego numeru. Chorował na raka.

Paweł Smoleński nie żyje. Fot. Jan GRACZYNSKI/East News

O śmierci dziennikarza Pawła Smoleńskiego poinformowała jego żona Maria Fredro-Smoleńska. Na Facebooku zamieściła wpis: "Dziś, 2 maja 2023 roku o godzinie 13.30, zmarł nasz najukochańszy człowiek, Paweł Smoleński, najcudowniejszy mąż i przyjaciel, najlepszy ojciec, świetny teść, najwspanialszy dziadek". Następnie tę informację zamieściła także "Gazeta Wyborcza".

"Zmarł Paweł Smoleński, jeden z najwybitniejszych polskich reporterów. Legenda "Gazety Wyborczej". Smoleń, do zobaczenia..." – dodał do tego wicenaczelny dziennika Bartosz Wieliński.

Szczególne miejsce w jego pracy dziennikarskiej zajmował Bliski Wschód i Izrael. To też w pożegnalnym tekście na stronie "GW" podkreślał Wieliński.

"Miesiąc temu zadzwoniłem do Pawła z prośbą, by pakował walizki. W Izraelu setki tysięcy ludzi wyszły na ulice protestując przeciwko szykowanemu przez premiera Benjamina Netanjahu zamachowi na sąd najwyższy. Demonstracje nie słabły, a analogie z Polską były ewidentne" – czytamy w jego wspomnieniu.

"Kto najlepiej opisałby to, co działo się na ulicach Tel Awiwu i Jerozolimy, w gabinetach izraelskich polityków? Tylko Smoleń, reporter, który znał Izrael jak własną kieszeń, przed którym otwierały się wszystkie drzwi, który z każdej wyprawy potrafił przywieźć powalający materiał. Bez względu na to, czy ruszał do Mogadiszu czy do Grójca" – podkreślił dziennikarz "Wyborczej".

Niestety dziennikarz nie mógł już pojechać do Izraela. Wieliński przekazał, że jego przyjaciel chorował na raka, o czym się wówczas dowiedział. "A potem zamarłem, gdy powiedział dlaczego (nie może jechać). Skurwysyn rak, zaatakował go niespodziewanie i błyskawicznie. Odszedł po krótkiej walce, pogrążając nas w rozpaczy" – napisał wicenaczelny "GW".

Paweł Smoleński urodził się 7 lipca 1959 roku w Warszawie. W czasach PRL współpracował z pismami drugiego obiegu pod pseudonimem Tomasz Jerz. W 1989 roku został dziennikarzem "Gazety Wyborczej".

Smoleński jest autorem wielu książek, w tym m.in. "Pochówek dla rezuna", "Izrael już nie frunie", "Alfabet izraelski – subiektywny słownik-przewodnik po Izraelu", "Irak. Piekło w raju".

27 grudnia 2002 opublikował w "Gazecie Wyborczej" artykuł zatytułowany "Ustawa za łapówkę, czyli przychodzi Rywin do Michnika", opisujący tzw. aferę Rywina. Był jednym ze świadków wezwanym przed komisję śledczą powołaną w tej sprawie.