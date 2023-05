Marta Kuszyńska przeprasza zespół Varius Manx. Za oskarżenia o molestowanie

Ponad rok temu wybuchła afera wokół Varius Manx za sprawą wpisu siostry Moniki Kuszyńskiej. Napisała w nim, że w zespole "znęcanie psychiczne i molestowanie było na porządku dziennym". Zespół zapowiedział, iż zamierza wstąpić na drogę sądową. Teraz Marta Kuszyńska zamieściła oświadczenie z przeprosinami.

Nowe oświadczenie Marty Kuszyńskiej. Przeprasza zespół Varius Manx Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

W lutym ubiegłego roku Marta Kuszyńska, siostra wieloletniej wokalistki Varius Manx, w głośnym wpisie oskarżyła członków Varius Manx o przemoc

Zarzucała im molestowanie i znęcanie się psychiczne nad nią i jej siostrą

Sprawa przycichła na kilka miesięcy. We wtorek (2 maja) na profilu ukazało się oświadczenie

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku najpierw Marta Kuszyńska, a potem sama Monika Kuszyńska, była wokalistka Varius Manx opowiedziała o tym, co spotkało ją podczas współpracy z zespołem. Artystka wyznała, że gdy śpiewała w formacji "działy się rzeczy bardzo nieprzyjemne". Wtedy autorka kontrowersyjnego postu postanowiła przytoczyć jedną z takich sytuacji. – Jeden z chłopaków z zespołu – wiedząc, że jestem twoją siostrą i widząc, że jestem niepełnoletnią, młodziutką dziewczyną - mówi do mnie niezwykle wulgarny, opresyjny tekst sugerujący jakieś doświadczenie seksualne, którego na tym etapie nawet nie rozumiem, bo nie znam takich słów, ale czuję, że to jest agresja – powiedziała Marta.

– I co się dzieje na to? Chłopaki z zespołu siedzą i się śmieją mi prosto w twarz, przyklaskując mu w ten sposób. Kolejne doświadczenia przekraczały granice mojej cielesności – wyjawiła.Zasugerowała też, że lider zespołu miał tendencję do "epatowania treściami pornograficznymi". – To była druga tendencja, "wesołkowanie" w ich stylu, czyli dowcipy na granicy lub przekraczające granicę, opresyjne, seksistowskie. Ale z dwojga złego, jak masz dwie opcje, to wybierasz "mniejsze zło" – dopowiedziała piosenkarka.

Muzycy nie pozostali obojętni wobec oskarżeń. Odnieśli się do wpisu i do materiału wideo sióstr Kuszyńskich. "W filmie zamieszczonym przez panią Martę Kuszyńską usłyszeliśmy pod naszym adresem wiele kłamstw i pomówień, bardzo bolesnych dla nas i naszych rodzin. Zarzuty postawione przez panią Martę Kuszyńską we wskazanym wyżej filmie są całkowicie nieprawdziwe i naruszają naszą godność oraz dobre imię" – podano w komunikacie.

"Nie będziemy ich komentować w przestrzeni publicznej, a jedynie na sali sądowej – jest to jedyne miejsce, w którym zamierzamy bronić prawdy" – dodali. Pod oświadczeniem podpisali się Paweł i Michał Marciniakowie, Sławomir Romanowski i Robert Janson.

Na facebookowym profilu siostry Moniki Kuszyńskiej 2 maja pojawiły się przeprosiny dla zespołu. Została wyłączona możliwość dodawania komentarzy. Nie wiadomo, czy owe przeprosiny są "własną wolą", czy pokłosiem procesu. Można domyślać się tylko, że druga opcja jest bardziej prawdopodobna.

"Niniejszym przepraszam panów Roberta Jansona, Michała Marciniaka oraz Sławomira Romanowskiego tj. stały skład zespołu Varius Manx za naruszenie dóbr osobistych, poprzez zarzucenie im molestowania oraz psychicznego znęcania się nade mną i moją siostrą Moniką Kuszyńską, co w sposób oczywisty stanowiło naruszenie ich godności osobistej i dobrego imienia. Wyrażam z tego powodu głębokie ubolewanie" – czytamy.

Nadmieńmy, że w ubiegłym roku do zarzutów Marty Kuszyńskiej odniosły się też inne piosenkarki, które współpracowały z Varius Manx.

"Nigdy nie zaznałam ani też nie widziałam znęcania się czy molestowania zarówno psychicznego jaki i fizycznego" – zapewniała Kasia Stankiewicz. "Osobiście nigdy nie doświadczyłam żadnej formy 'molestowania czy psychicznego znęcania się' ze strony muzyków z zespołu Varius Manx w czasie trwania naszej współpracy" – oświadczyła z kolei Anita Lipnicka.