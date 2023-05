K uba Wojewódzki w najnowszym sezonie stawia na nieoczywiste połączenia gości. W odcinku zawsze pojawiają się dwie osoby. Tym razem był to aktor Andrzej Seweryn oraz influencerka i modelka Karolina Pisarek. Jej obecność wzbudziła spore emocje wśród internautów. Ostro podsumowali to, co miała do powiedzenia.





Pisarek u Wojewódzkiego nie popisała się? Internauci nie zostawili na niej suchej nitki

Joanna Stawczyk

Kuba Wojewódzki w najnowszym sezonie stawia na nieoczywiste połączenia gości. W odcinku zawsze pojawiają się dwie osoby. Tym razem był to aktor Andrzej Seweryn oraz influencerka i modelka Karolina Pisarek. Jej obecność wzbudziła spore emocje wśród internautów. Ostro podsumowali to, co miała do powiedzenia.