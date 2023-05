B yły prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew skomentował doniesienia o ataku dronów na Kreml, do którego miało dojść ostatniej nocy. Dołączył do grona rosyjskich polityków nawołujących do odwetu. "Po dzisiejszym ataku terrorystycznym nie ma już innych opcji poza fizyczną eliminacją Zełenskiego i jego kliki" – ogłosił na Telegramie.





"Nie ma już innych opcji". Miedwiediew ostro po "ataku terrorystycznym" na Kreml

Katarzyna Florencka

