Lewandowscy świętują urodziny swojej córki Klary. Zaskoczyli ją wyjątkowym prezentem

Anna i Robert Lewandowscy mają powody do świętowania. Ich starsza córka 4 maja obchodzi urodziny. Klara skończyła właśnie 6 lat, czym małżeństwo pochwaliło się w mediach społecznościowych. Z tej okazji para sportowców przygotowała dla niej niespodziankę.

Lewandowscy świętują urodziny córki Klary. Prezent czekał w ogrodzie Fot. instagram.com / @annalewandowska

Anna i Robert Lewandowscy od 10 lat pozostają w związku małżeńskim. Owocami ich miłości stały się dwie córeczki: Klara i Laura

Para często chwali się w social mediach kadrami z życia prywatnego, pokazując, jak spędzają czas w rodzinnym gronie

Teraz pochwalili się, że ich starsza pociecha skończyła 6 lat, a znana para sportowców przygotowała dla niej niespodziankę

Anna Lewandowska od 14 lat jest w związku z Robertem Lewandowskim, a małżeństwem są już prawie dekadę. Trenerka nigdy nie pozostawała w cieniu sławnego męża, który jest obecnie zawodnikiem FC Barcelony. "Lewa" nie tylko z powodzeniem prowadzi swoje biznesy, ale także zajmuje się domem i córkami – Klarą i Laurą.

Lewandowscy świętują urodziny córki Klary. Prezent czekał w ogrodzie

Klara i Laura żyją jak w bajce, jednocześnie będąc oczkami w głowie rodziców. Starsza córka Lewandowskich urodziła się 4 maja 2017 roku, młodsza zaś 3 lata i 2 dni później. W związku z tym maj zapowiada się hucznie, gdyż Lewandowscy mają powody do świętowania.

Na ich profilach w mediach społecznościowych ukazało się rodzinne zdjęcie, na którym widać parę sportowców pozującą ze starszą córką. Rodzice postanowili zaskoczyć swoją pociechę i przygotowali dla niej niespodziankę, która czekała na nią w ogrodzie. Z okazji urodzin zadbali o oprawę w postaci różowych balonów z cyfrą sześć, gdyż właśnie tyle lat skończyła ich córka Klara.

Oprócz tego nie mogło zabraknąć prezentu. Słowa rodziców, którymi opatrzyli zdjęcie naprawdę dają do myślenia.

"Wszystkiego najlepszego dla najwspanialszej sześciolatki! Klara, zawsze pamiętaj, że jesteśmy tu tylko po to, by się tobą opiekować, jesteśmy twoimi największymi fanami! Życzymy ci najwspanialszych urodzin! Naprawdę nie możemy uwierzyć, że masz już sześć lat" – czytamy na profilach Lewandowskich.

"Lewa" o byciu mamą. "W Klarze widzę odbicie siebie"

"Lewa" od sześciu lat jest dumną mamą. W wywiadzie dla magazynu "Party" zdradziła, co zmieniło w jej życiu macierzyństwo.

"Nauczyło mnie to cierpliwości. Pokazało, jak ważne są rodzina i miłość. Jak ważne jest to, jakim ty jesteś człowiekiem, żeby być dobrym przykładem dla twojego dziecka (...) W Klarze widzę odbicie siebie. Jest ambitna, emocjonalna, ma w sobie dużo miłości. Potrafi przyjść do mnie w środku nocy do łóżka po to, żeby się przytulić i powiedzieć, jak bardzo mnie kocha. Dużo myśli o Laurze, dba o nią. Bardzo się cieszę, że udało mi się zaszczepić jej wartości, których uczyła mnie moja mama: zawsze myśl o bliskich, wspieraj słabszych, dziel się. Ma też taką 'gorszą' cechę po mnie, bo wszystkim się przejmuje" – podsumowała.