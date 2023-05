Incydent na granicy polsko-rosyjskiej. Cudzoziemiec staranował szlaban

Na przejściu granicznym w Grzechotkach doszło do poważnego incydentu. Obywatel Francji staranował szlaban, bo koniecznie chciał dostać się do Rosji. Za swój wybryk będzie musiał słono zapłacić.

Obywatel Francji staranował szlaban na przejściu w Grzechotkach. Fot. wm.strazgraniczna.pl

Chodzi o zdarzenie, do którego doszło 2 maja. Jak informuje Straż Graniczna, tuż po godzinie 8:00 Francuz stawił się na drogowym przejściu w Grzechotkach na kierunku wyjazdowym z Polski.

36-latek nie miał dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. Funkcjonariusze SG nie zezwolili mu na wyjazd, więc mężczyzna zawrócił na terytorium Polski. Był jednak bardzo zdeterminowany, by nie przerywać swojej podróży i około godziny 15:00 ponownie zjawił się na przejściu.

Francuz staranował szlaban na przejściu w Grzechotkach

Tym razem postanowił, że nie zatrzyma się do odprawy granicznej. Przyspieszył swoim autem, staranował szlaban, bo chciał usilnie dostać się do Rosji. 36-latek widząc, jak funkcjonariusz SG rozkłada kolczatkę, zatrzymał się przed przeszkodą. Został zatrzymany i przesłuchany.

Dodatkowo znaleziono w jego citroenie 11 sztuk amunicji myśliwskiej, na której wwiezienie do Polski, nie miał wymaganego pozwolenia. Francuz tłumaczył mundurowym, że wybrał się do Rosji, bo tam zaplanował sobie dalsze życie.

Za usiłowanie przekroczenia granicy państwowej, używając przemocy, został ukarany grzywną w wysokości 1050 zł. Pomimo że Francuz w swoim kraju posiadał zezwolenie na broń łowiecką, to i tak miał obowiązek w czasie podróżowania do Polski uzyskać stosowną zgodę na wwiezienie amunicji. Za brak pozwolenia, otrzymał mandat w wysokości 500 zł. Po opłaceniu kar i zakończeniu czynności mężczyzna został zwolniony.

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia doszło do innego groźnego incydentu, ale przy granicy z Białorusią. Pięć osób trafiło do szpitala po wypadku samochodu osobowego koło Białowieży na Podlasiu. To czterej Syryjczycy i Polak, który był kierowcą auta. Uciekali oni przed Strażą Graniczną.

Słowacja czasowo przywraca kontrole na przejściach granicznych

Warto zaznaczyć, że rząd Słowacji zdecydował o przywróceniu kontroli na wewnętrznych granicach strefy Schengen, także z Polską. Chodzi o dni 24 maja-8 czerwca. Dlaczego? Powodem jest organizowana pod koniec maja międzynarodowa konferencja w Bratysławie.

W ramach tego wydarzenia zaplanowane jest spotkanie prezydentów grupy B9. Udział w szczycie wezmą też inni politycy oraz osoby publiczne z Europy i innych części świata.