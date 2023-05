Jechał komunikacją miejską w Krakowie bez biletu. Teraz sąd wysłał za nim... list gończy

Może się to wydawać nad wyrost, ale Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy wydał list gończy za 32-latkiem, który został skazany za jazdę bez biletu tamtejszą komunikacją miejską. Jak do tego doszło? Wyjaśniamy.

Policja poszukuje 32-latka. Jechał komunikacja miejską bez biletu. Fot. Karol Makurat/REPORTER / KMP w Krakowie

Krakowska policja donosi, że poszukuje 32-letniego Mateusza Miłka. Mężczyzna został skazany za jazdę komunikacją miejską bez biletu. 32-latek nie wykonał wyroku, więc Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy dał mu karę zastępczą w postaci 7-dniowego aresztu.

Mateusz Miłek nie stawił się na odbycie kary, więc wydano za nim list gończy. Policja opublikowała jego wizerunek, dane oraz rysopis. Mężczyzna ostatni raz zamieszkiwał przy ul. Miechowity 1 w Krakowie. Miłek wciąż jednak ma szansę uchronić się przed aresztem, jeśli zapłaci grzywnę za popełnione wykroczenie.

Rysopis poszukiwanego:

wzrost 171-175 cm,

oczy jasne,

sylwetka wątła, waga 50-69 kg,

włosy ciemnoblond, krótkie,

twarz prostokątna, na lewej skroni blizna po rozcięciu ok 4 cm,

nos prosty, średni,

szyja krótka,

ramiona długie, dłonie drobne, palce rąk szczupłe,

nogi krótkie, szczupłe, na lewym udzie blizna po ranie ciętej około 30 cm.

Policja podaje, że wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny można kierować do Komisariatu Policji III w Krakowie pod numer tel. 47-83-52-912 lub pod numer alarmowy 112.

Jazda bez biletu

Przypomnijmy, że jazda bez ważnego biletu lub dokumentu umożliwiającego ulgowy przejazd wiąże się ze sporym ryzykiem i jak widać na powyższym przykładzie - nie popłaca. Podczas kontroli "gapowicz" na pewno otrzyma mandat. Dla każdego miasta są przewidziane inne wysokości kary, ale w każdym przypadku nie należą one do najniższych.

Według przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń związanych z mandatem za brak biletu przewoźnik ma rok na ukaranie gapowicza. Jeśli tego nie zrobi, to nastąpi przedawnienie karalności wykroczenia. Gdy jednak wystąpi do sądu z pozwem przed upływem rocznego terminu, to wówczas w przeciągu dwóch lat musi zapaść wyrok. Jeżeli nie zapadnie, także dojdzie do przedawnienia.

W każdym mieście wysokość kary za brak ważnego biletu lub dokumenty umożliwiającego przejazd na uldze jest inna. W niektórych można zapłacić bezpośrednio u kontrolera, w tym np. kartą płatniczą (tak jest chociażby w Warszawie).

Mandat rośnie, jeżeli osoba nie dokona płatności w ciągu 7 dni. Normalna kara za brak biletu w Warszawie wynosi 266 zł, w Łodzi 200 zł., zaś w Krakowie 240 zł.

