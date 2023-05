To Figura zagra Gessler?! Ujawniono szczegóły produkcji o życiu słynnej restauratorki

Z medialnych doniesień wynika, że trwają prace nad filmem o życiu słynnej restauratorki Magdy Gessler. Wielu fanów zastanawia się, kto wcieli się w rolę głównej bohaterki. Teraz pojawiły się głosy, że pod uwagę brany jest angaż Katarzyny Figury.

Katarzyna Figura zagra Magdę Gessler? fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Trwają prace nad filmem fabularnym o Magdzie Gessler

Film będzie oparty na autobiografii Gessler "Magda" spisanej przez Dominika Linowskiego

Tymczasem "Super Express" doniósł, że rolę restauratorki może odegrać Katarzyna Figura

Magda Gessler to najpopularniejsza restauratorka w Polsce i obecnie jedna z największych medialnych gwiazd nad Wisłą. Mimo że osobą publiczną jest od lat, to jej prawdziwa popularność rozpoczęła się, gdy została prowadzącą programu "Kuchenne rewolucje".

Hit TVN jest emitowany na antenie TVN od 2010 roku i ma całą rzeszę wiernych widzów. Gessler, która ratuje przed upadkiem restauracje w całej Polsce, często budzi jednak kontrowersje, gdyż słynie z ostrych komentarzy i często doprowadza do płaczu pracowników lokali, którym pomaga. Paradoksalnie przyciąga to jednak... więcej widzów.

Czytaj także: "Woda do d**y". Gessler skrytykowała polską kranówkę, odpowiedziały jej... wodociągi Popularność Gessler jest tak duża, że w ubiegłym roku w księgarniach pojawiła się autobiografia gwiazdy "Kuchennych rewolucji" zatytułowana "Magda" (historię restauratorki spisał Dominik Linowski). Książka, w której Gessler ujawniła wiele barwnych, ale i bolesnych szczegółów ze swojej przeszłości, zostanie zekranizowana.

Kto zagra Gessler? "Magda uważa, że Figura jest tak samo charakterna i temperamentna"

Tymczasem "Super Express" dowiedział się, że "od kilku miesięcy Magda Gessler spotyka się z producentami, uczestniczy w pracach nad scenariuszem i chciałaby współreżyserować dzieło".

Ponoć gwieździe TVN zależy na tym, by dać szansę młodym, nieznanym jeszcze aktorkom. Jednocześnie chciałaby też zaangażować do produkcji samą Katarzynę Figurę. – Magda uważa, że Figura jest tak samo charakterna i temperamentna, ekstrawagancka i barwna. Więc idealnie by się nadawała – powiedziała tabloidowi osoba z produkcji.

Swego czasu Figura także swoim wyglądem mocno przypominała Gessler. Miała burzę loków i blond włosy.

Przypomnijmy, że swego czasu mówiło się, że to Joanna Opozda jest brana pod uwagę do roli Gessler w filmie o niej. Sama zainteresowana wówczas odniosła się do tych plotek.

"Niestety nic mi o tym nie wiadomo, chociaż nie ukrywam, że z przyjemnością zagrałabym panią Magdę Gessler" – stwierdziła we wpisie na Instagramie.

Losy Gessler to gotowy materiał na film

Życie Magdy Gessler od dzieciństwa było pełne podróży i kolorów, które przełożyła na kulinarną sztukę. Ojciec wirtuozki smaku, Mirosław Ikonowicz był wieloletnim korespondentem Polskiej Agencji Prasowej.

To właśnie dzięki niemu, restauratorka wiodła życie, o jakim inni w tamtych czasach nawet nie marzyli. Celebrytka studiowała w Madrycie, wychowywała się w Bułgarii i na Kubie, gdzie poznała Fidela Castro.

Dziś Magda Gessler to marka sama w sobie. Królowej polskiej gastronomii nie da się podrobić.