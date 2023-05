Doda stanęła w obronie Roxie. Wyśmiała słowa mentorki z "Projektu Lady" o zbyt krótkiej spódniczce

Roxie Węgiel pokazała w sieci swoją "stylówkę" na egzamin maturalny. To nie uszło uwadze słynnej specjalistce od etykiety, Irenie Kamińskiej-Radomskiej, która skrytykowała strój nastolatki. Tymczasem Doda stanęła w obronie młodej artystki i wyśmiała uwagi mentorki z programu "Projekt Lady".

Doda wyśmiała uwagi mentorki ws. stroju Roxie na maturze. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Roxie Węgiel jest tegoroczną maturzystką. 4 maja miała swój pierwszy egzamin. Kilka godzin wcześniej podzieliła się z fanami zdjęciem w przygotowanym na matury "outficie"

Irena Kamińska-Radomska, gdy to zobaczyła, nie oszczędziła słów krytyki. Stwierdziła, że Roksana wybrała "za krótką spódnicę"

Teraz słowa mentorki skomentowała Doda. Na InstaStory zakpiła z jej uwag

Jak co roku początek maja to dla maturzystów gorący czas. Tak jest i tym razem. Wśród absolwentów szkół średnich znalazło się kilka znanych nazwisk. Maturę 2023 zdają m.in. córka Borysa Szyca – Sonia, córka Natalii Kukulskiej – Ania Dąbrówka oraz Roxie Węgiel.

Wokalistka niedługo przed pierwszym testem dodała w sieci krótkie wideo. Pokazała, jaką stylizację wybrała. "Co ma być, to będzie! Powodzenia" – dodała w opisie. Potem wrzuciła też zdjęcie.

Tego dnia postawiła na sweterek z dekoltem w serek, białą koszulę, której elementy wystawały właśnie spod swetra i krótką spódniczkę. Młodzieżowy look uzupełniła czarno-białymi skarpetkami i butami na koturnie. Maturalny ubiór Roxie nie spodobał się jednak mentorce z "Projektu Lady", Irenie Kamińskiej-Radomskiej.

Doda wstawiła się z Roxie Węgiel. Zakpiła z mentorki

Za 18-latką wstawiła się Doda, która na InstaStory zaśmiała się z krytyki mentorki. Powiedziała, że sama na swoją maturę poszła podobnie ubrana, a do tego miała na sobie długie kozaki.

W dalszej części nagrania zażartowała, że takie buty są bardzo praktyczne, ponieważ można do nich włożyć dużo ściąg. Relację Rabczewskiej na swoim Instagramie udostępniła Roxie Węgiel, dodając do tego napis: "Haha kocham".

Co dokładnie o stroju Węgiel powiedziała mentorka?

Dodajmy: Irena Kamińska-Radomska w rozmowie z Pudelkiem powiedziała, że Roksana wybrała za krótką spódnicę.

Przyjrzałam się zdjęciom Roksany Węgiel, na których widać, jak zmierza na egzamin maturalny. Uważam, że jej strój był nieadekwatny do sytuacji. Nie chodzi przecież tylko o wyniki tego egzaminu, ale również o dojrzałość człowieka. Z mojej perspektywy, a nawet nie mojej, a etykiety, strój pani Węgiel był nieodpowiedni. Spódniczka, o ile to była spódniczka, bo równie dobrze mogły to być krótkie szorty, powinna sięgać za kolana, ewentualnie minimalnie przed, tzn. 6 cm powyżej środka kolana. To jest absolutnie najkrótsza ze stosownych długości. Irena Kamińska-Radomska Pudelek

Mentorka znana ze swoich kontrowersyjnych uwag stwierdziła, że Roksana, zakładając sportowe buty na maturę "pokazała lekceważący stosunek" do innych.

- W tym przypadku nie dość, że spódniczka była za krótka, to gdy przyjrzałam się zdjęciom, okazało się, że i dodatki były nie na miejscu. Sportowe buty i skarpetki nie były dobrym rozwiązaniem. Może to jest modne, ale matura to nie okazja, by tak się ubierać. Moim zdaniem Roksana Węgiel pokazała lekceważący stosunek do wydarzenia oraz osób, które brały w nim udział – przekonywała.