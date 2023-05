Gwiazdor "Sukcesji" demaskuje "bogactwo" Caroline Derpienski. "To Twój dom? Nie, wynajęłam go"

Brian Cox, którego szersza publiczność może dobrze znać z serialu "Sukcesja", jakiś czas temu nagrał dla Channel 5 dokument o dysproporcjach w bogactwie. Bohaterką jednego z materiałów była właśnie Caroline Derpienski. Podczas rozmowy z aktorem celebrytka wyjawiła, że willa, którą widzimy na nagraniu, nie jest jej. Cox gorzko podsumował świat, w którym żyje modelka.

Caroline Derpienski wynajęła dom na potrzeby programu. Fot. You Tube / Channel 5

W mediach pojawia się coraz więcej wątpliwości co do kariery Caroline Derpienski. Modelka w ostatnim czasie bryluje na salonach i opowiada o swoich domniemanych wielkich sukcesach, majątku i relacji z partnerem, który jest ponoć miliarderem

Tymczasem w sieci zyskuje na popularności materiał jednego z programów z Channel 5

Prowadzący Brian Cox odwiedził młodą polską modelkę w Miami. Po wizycie stwierdził, że "Caroline stworzyła sobie iluzję i w niej żyje"

Brain Cox odwiedził Caroline Derpienski. "Ona żyje w iluzji"

"Pochodząca z Polski Caroline przeprowadziła się do USA w 2020 roku. Miała wówczas 19 lat. Była pełna determinacji, aby ułożyć sobie życie na nowo" – słyszymy na początku wideo, którego bohaterką jest Derpienski, a prowadzącym Cox.

Przed wejściem do okazałej willi, w której aktor miał się spotkać z modelką, widzimy luksusowe samochody: Ferrari i Lamborghini. – Czy to dekoracja – zastawiał się Brian Cox, który po wejściu do środka zastał Caroline w czasie pozowania przed obiektywem aparatu.

Celebrytka przywitała się z nim i zaczęła opowiadać o swojej pracy. Z jej relacji wynikało, że od siedmiu lat rozwija profil na Instagramie, gdzie pokazuje swoje zdjęcia z sesji zdjęciowych, pokazów mody, czy po prostu życia w Miami.

Brian objaśnił widzom swojego dokumentu, że Derpienski otrzymuje wynagrodzenie od marek za promowanie ich produktów w social mediach, gdzie obserwuje ją ponad 4 mln użytkowników. (..) – Martwi mnie to, że swoim stylem życia Caroline zachęca młodych ludzi do wydawania pieniędzy, których po prostu nie mają – zwrócił uwagę Cox.

– Swoim stylem życia możesz pogłębiać obsesję na punkcie bogactwa – powiedział wprost do celebrytki. Ta próbowała się wytłumaczyć, stwierdzając, że "motywuje innych do pracy".

Aktor jednak nie odpuszczał i postanowił dopytać modelkę, czy "willa, w której go przyjęła, jest jej własnością". – Mam kilka domów, ale ten akurat wynajęłam specjalnie na twój przyjazd – odpowiedziała wyraźnie zakłopotana. – Sprawdziłam w sieci, jaki masz gust – dodała. To mocno rozbawiło prowadzącego, który na koniec stwierdził: – Caroline stworzyła sobie iluzję i w niej żyje.

W ostatnim czasie media nieustannie rozpisują się na temat Caroline. Modelka przyleciała do Polski i wybrała się na kilka branżowych imprez. Udzieliła także wielu kontrowersyjnych wywiadów. Podczas jednego z nich wyznała, że "nie wychodzi z domu, jak ma na sobie mniej niż 50 tys. dolarów". Warto wspomnieć, że kilka dni temu w sieci pojawiły się spekulacje sugerujące, że konto Derpienski na Instagramie nie jest w pełni prawdziwe. Jej profil obserwuje ponad 6 milionów użytkowników. Na Twitterze pojawiły się zarzuty, że część obserwujących została kupiona.