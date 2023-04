Derpienski szczerze o pieniądzach. "W taniej piżamie czuję się, jak Karol spod mostu"

Caroline Derpienski w najnowszym wywiadzie zdradziła, jak ważne są dla niej pieniądze. Opowiedziała o tym, jaką minimalną wartość powinny mieć ubrania, które nosi. Jak sama przyznała, nie wychodzi z domu, gdy ma na sobie mniej niż 50 tys. dolarów.

Caroline Derpienski ostro o pieniądzach. Mają dla niej ogromne znaczenie Fot. instagram.com / @carolinederpienski

Caroline Derpienski pochodzi z Białegostoku i jest szlachcianką herbu Ślepowron, która postanowiła podbić polski show-biznes

Bardzo często zaskakuje opinię publiczną, opowiadając w wywiadach, chociażby o tym, jak matka jej nienawidzi czy jak starszy o ponad 30 lat narzeczony miliarder znęcał się nad nią

Tym razem zaskoczyła wypowiedzią na temat pieniędzy. Celebrytka zdradziła, jak ważną mają one dla niej wartość

Caroline Derpienski to właściwie Karolina Maria Derpieńska. 22-letnia dziewczyna pochodząca z Białegostoku na przestrzeni ostatnich kilku lat nie istniała w polski show-biznesie. W zeszłym roku przez chwilę w mediach zrobiło się o niej głośno, gdy celebrytka ogłosiła, że rozstała się ze swoim o 35 lat starszym partnerem milionerem.

Derpienski urodziła się w Stanach Zjednoczonych, jej tata jest Amerykaninem, a mama Polką. Kiedy jej rodzice postanowili się rozwieźć, celebrytka wróciła z mamą do Polski i zamieszkały w Białymstoku, z którego wyprowadziła się dopiero w wieku 18 lat.

Czytaj także: Kim Kardashian udzieliła ślubu znanym gejom. To aktor serialu "Biały lotos"

Caroline Derpienski ostro o pieniądzach. Mają dla niej ogromne znaczenie

Celebrytka niedawno udzieliła mocno kontrowersyjnego wywiadu, w którym wypowiedziała się na temat pieniędzy. Jak się okazało, mają one dla niej ogromne znaczenie. W rozmowie z Pomponikiem zdradziła, że ma ogromny dar zapamiętywania metek i ich wartości. Pomaga jej to w ubraniu się przed wyjściem z domu. Jak się okazało, by mogła pokazać się na mieście, wartość jej ubrań musi przekroczyć konkretną sumę.

Nie wychodzę z domu, jak mam na sobie mniej niż 50 tys. dolarów. Przede wszystkim jest to mój sposób bycia. Ja, jeżeli na przykład leżę w taniej piżamie w łóżku, czuję się źle, dosłownie jak jakiś Karol spod mostu. Moje samopoczucie zależy od tego, jakim autem się przemieszczam, co mam na sobie i jaką mam torebkę. Zwłaszcza w Stanach wyznacznikiem są torebki u kobiet, więc nie oszukujmy się - jest to dla mnie ważne. Caroline Derpienski

Caroline w rozmowie z dziennikarzem zdradziła, co robi z pieniędzmi. Jak przyznała, bliska jest jej zasada, by nie trzymać wszystkich finansów na jednym koncie bankowym.

– Pierwsza złota zasada ludzi biznesu jest taka, żeby nigdy nie mieli jednego konta w jednym banku. Ja swój milion, jak wszyscy wiemy, osiągnęłam już dawno, ale mam po prostu wiele kont. Najbiedniejsze konto: 3 miliony dolarów. Staram się nie trzymać za dużo pieniędzy, ponieważ wolę po prostu inwestować, bo dzięki temu też czerpię dochód co miesiąc – podsumowała Caroline Derpienski.