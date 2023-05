Blanka i utwór "Solo" na maturze z polskiego? "Zinterpretuj motyw przemiany"

W czwartek (4 maja) rozpoczęły się egzaminy maturalne. Na pierwszy strzał tradycyjnie poszedł język polski. W sieci jak co roku zaroiło się od artykułów z "przeciekami" o treści zadań. Jedno z nich zostało skonstruowane w oparciu o tekst piosenki "Solo" Blanki Stajkow. Internauci nie mogli pohamować się od śmiechu, czytając jego treść.

"Mam już oficjalne arkusze CKE" – napisał Michał Marszał z Tygodnika NIE w social mediach. W poleceniu czytamy: "Zinterpretuj motyw przemiany na podstawie utworu 'Solo' Blanki. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów".

Na nieprawdziwym skanie arkusza egzaminacyjnego pojawiło się także zdjęcie 24-latki z preselekcji. Podpisano ją "poetka i eseistka".

Czy to możliwe, że utwór "Solo" Blanki pojawił się na maturze z polskiego? To tylko żart, którego nie mogło zabraknąć w związku z tym, jak szeroko komentowana jest eurowizyjna piosenka Blanki Stajkow.

"Teza interpretacyjna brzmi: 'Utwór Blanki 'Solo' ukazuje, że po zakończeniu toksycznej relacji, jednostka może przejść pozytywną przemianę'"; "Odwołałbym się do 13. księgi Pana Tadeusza"; "Nobel się należy za to dzieło. Mówiła w wywiadach, że napisała to w pół godziny"; "Poległabym!" – reagowali internauci.

Przypomnijmy, że Blankę zobaczymy na scenie w Liverpoolu już podczas drugiego półfinału konkursu, który odbędzie się w czwartek (11 maja). Młoda artystka odbyła już pierwsze próby. Zdecydowała się na zmiany w choreografii oraz doborze stroju.

Matury 2023 - rozkład

W 2023 roku matury odbywają się w dniach 4-23 maja. Zaczynają się z języka polskiego na poziomie podstawowym.

5 maja:

Język angielski, poz. podstawowy, godz. 9:00,

Język rosyjski, poz. podstawowy, godz. 14:00,

Język włoski, poz. podstawowy, godz. 14:00,

Język niemiecki, poz. podstawowy, godz. 14:00,

Język francuski, poz. podstawowy, godz. 14:00,

Język hiszpański, poz. podstawowy, godz. 14:00.

8 maja:

Matematyka, poz. podstawowy, godz. 9:00,

Język hiszpański, poz. rozszerzony i dwujęzyczny, godz. 14:00.

9 maja:

Język angielski, poz. rozszerzony i dwujęzyczny, godz. 9:00,

Filozofia, poz. rozszerzony, godz. 14:00.

10 maja:

Wiedza o społeczeństwie, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Język niemiecki, poz. rozszerzony i dwujęzyczny, godz. 14:00.

11 maja:

Biologia, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Język rosyjski, poz. rozszerzony i dwujęzyczny, godz. 14:00.

Matematyka, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Język francuski, poz. rozszerzony i dwujęzyczny, godz. 14:00.

15 maja:

Chemia, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Historia sztuki, poz. rozszerzony, godz. 14:00.

16 maja:

Geografia, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Języki mniejszości narodowych, poz. podstawowy, godz. 14:00.

17 maja:

Język polski, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Języki mniejszości narodowych, poz. rozszerzony, godz. 14:00.

18 maja:

Historia, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Język włoski, poz. rozszerzony i dwujęzyczny, godz. 14:00.

19 maja:

Fizyka, poz. rozszerzony, godz. 9:00,

Historia sztuki, poz. rozszerzony, godz. 14:00.

22 maja: