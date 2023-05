Duda na memie jako król "śmieszko pierwszy". Zaskakująca reakcja prezydenta

Po sobotniej koronacji króla Karola III, w której wzięła udział polska para prezydencka, w sieci pojawił się mem, który przedstawia Andrzeja Dudę jako króla. Niespodziewanie do zabawnej grafiki odniósł się ze swojego oficjalnego konta na Twitterze sam prezydent.

Mem z Andrzejem Dudą jako królem. Zaskakująca reakcja prezydenta. Piotr Molecki/East News

Nastrój związany z koronacją króla Karola III udzielił się także polskim internautom

Powstał mem, który przedstawia prezydenta Andrzeja Dudę jako króla "śmieszka pierwszego"

Prezydentowi bardzo spodobał się taki wizerunek

Andrzej Duda reaguje na mema o sobie

Prezydent Andrzej Duda pochwalił się w swoich mediach społecznościowych swoją obecnością na uroczystej koronacji króla Karola III.

"Z wielką przyjemnością wzięliśmy wspólnie z Agatą udział w koronacji Króla Karola III i Królowej Kamili. W imieniu Narodu Polskiego i swoim złożyliśmy Ich Królewskim Mościom gratulacje oraz najlepsze życzenia" – relacjonowała głowa państwa. Koronacja brytyjskiego monarchy zainspirowała internetowych twórców do korzystania z królewskiego motywu. Powstał więc mem, który przedstawia Andrzeja Dudę jako króla Polski z podpisem "śmieszko pierwszy". Prezydentowi bardzo spodobała się grafika.

"Bardzo piękny! Dziękuję, w tym jakże królewskim dniu!" – podziękował w komentarzu pod postem.

Karol III przyjedzie do Polski?

Okazało się, że prezydent Andrzej Duda nie tylko pogratulował Karolowi III objęcia tronu, ale także wystosował wobec niego zaproszenie. Jak zdradził dziennikarzom Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta, korzystając z tej okazji, prezydent zaprosił Karola III do Polski.

– Pan prezydent wystosował list gratulacyjny do króla Karola III z uwagi na dzisiejsze wydarzenie, w którym znalazło się także zaproszenie do odwiedzenia Polski już w tej nowej roli, bo musimy pamiętać, że król Karol jeszcze jako książę Walii odwiedzał wielokrotnie Polskę i liczymy, że do takiej wizyty dojdzie, choć mamy świadomość, że w pierwszej kolejności będzie wizytował państwa Wspólnoty Narodów – powiedział Przydacz, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił, że "osobiste relacje prezydenta z brytyjskim królem są bardzo dobre".

– Strona brytyjska ma świadomość, jak ważny jest sojusz polsko-brytyjski, jak ważne są także te relacje na poziomie osobistym, ale także jak ważny jest wkład Polaków i Polonii w brytyjską kulturę. Król Karol spotykał się niedawno z Polonią pod Manchesterem, a z tego, co przekazywał prezydentowi ma w planie kolejne takie spotkania – zdradził Marcin Przydacz.

Przypomnijmy, że Andrzej Duda zapraszał do Polski Karola III i królową Kamilę już we wrześniu ubiegłego roku, kiedy przebywał w Wielkiej Brytanii w związku z pogrzebem Elżbiety II.