George, Charlotte i Louis dumnie obserwowali dziadka. Zabrakło dzieci Harry'ego

Karol III, mający na sobie złoty płaszcz koronacyjny, rękawicę i pierścień, dzierżąc w dłoniach jabłko królewskie i berło, zasiadł na tronie. Arcybiskup nałożył na jego głowę koronę św. Edwarda. Zgromadzeni w opactwie zakrzyknęli: "Boże, chroń króla!". Wszystkiemu pilnie przyglądały się dzieci księcia Williama i księżnej Kate. George, Charlotte i Louis wyglądali bardzo dostojnie.

Dzieci księcia Williama i księżnej Kate na koronacji. Tak wyglądali [WIDEO] Fot. Andrew Milligan/Associated Press/East News

Król Karol III został już koronowany na króla Wielkiej Brytanii

Następca tronu książę Walii William złożył przysięgę wierności królowi Karolowi III. Ucałował go w lewy policzek

W Opactwie Westminsterskim obecna była także księżna Kate i dzieci: George, Charlotte i Louis

Książę George pełnił funkcję pazia honorowego swojego dziadka. Założył specjalny strój na tę okoliczność

Dzieci księcia Williama i księżnej Kate na koronacji. Tak wyglądali [WIDEO]

Historia dzieje się na naszych oczach. 6 maja syn Elżbiety II został namaszczony świętym olejem, otrzymał złote jabłko, pierścień koronacyjny i berło, a następnie został ukoronowany koroną św. Edwarda i pobłogosławiony.

Wraz z odejściem Elżbiety II, następcą tronu stał się pierworodny syn króla Karola III. Książę William przejął po nim tytuł i obowiązki księcia Kornwalii. Księżna Kate została zaś księżną Walii, otrzymując ten tytuł po zmarłej tragicznie Dianie.

Zobacz także: Kamińska-Radomska spięła się na wizji z dziennikarką TVN24. Poszło o Meghan i Harry'ego

Warto nadmienić, że drugi w kolejce do objęcia tronu Zjednoczonego Królestwa jest 10-letni książę George, a tuż za nim jest jego 8-letnia siostra, księżniczka Charlotte.

Brytyjska prasa często pisząc o jedynej córce księcia i księżnej Walii, zauważa, że jest ona bardzo grzeczna i ułożona, jak na swój wiek. Obserwatorzy brytyjskiej rodziny królewskiej chwalą ją za nienaganne maniery. Podczas koronacji dziadka zrobiła wrażenie w pięknej, jasnej kreacji.

Księżniczka Charlotte miała na sobie sukienkę i pelerynę Alexandra McQueena z jedwabnej krepy w kolorze kości słoniowej z satynowym haftem z motywami róż, ostów, żonkili i koniczyny. Na głowie ma zaś tiarę, podobną do tej założonej przez jej matkę, księżną Kate.

Najmłodszy książę Louis, który jest ulubieńcem Brytyjczyków (red. chłopiec nieraz podczas oficjalnych wydarzeń rozrabiał i stroił miny), miał na sobie elegancki, grantowy komplet. Maluch zachowywał się podczas 2-godzinnej ceremonii całkiem spokojnie jak na jego "możliwości".

Najstarszy, książę George był "paziem honorowym", podczas procesji towarzyszyło mu młodsze rodzeństwo, a także wnuki Camilli — Gus i Louis Lopes, Freddy Parker Bowles oraz wnuk brata królowej, Arthur Elliot. Camillę wspierały też jej siostra Annabel Elliot i przyjaciółka Lady Lansdowne.

Na koronacji obecny jest także wujek George'a, Charlotte i Louis'a. Jego przybycie do Opactwa Westminsterskiego bez żony i dzieci wzbudziło spore emocje wśród komentujących w studio TVN24 - prezenterki Dagmary Kaczmarek-Szałkow i dr Ireny Kamińskiej-Radomskiej.

– Ale (red. książę Harry) jest synem króla, który dziś zakłada na głowę koronę! Dlaczego nie może być z rodziną? – powiedziała stanowczo prowadząca. – Właśnie dlatego, że sam zrezygnował ze swoich obowiązków i jest poza tą rodziną – opowiedziała gościni. Potem temat odbił na braci króla Karola.

– Jednak książę Andrzej tak samo jak Harry są już niejako poza rodziną – uzupełniła ekspertka.

– No, ale to zestawienie... Jednak przewinienia Harry'ego a przewinienia Andrzeja to jednak zupełnie inna ranga, prawda? Książę Andrzej - molestowanie seksualne, wykorzystywanie nieletnich. Harry to wybranie miłości swojego życia zamiast zobowiązań wobec monarchii – skontrowała prezenterka, stając w obronie Sussexów.

– Ale ten wybór nie musiał być akurat taki. Ja myślę, że tutaj można spekulować jakąś manipulację ze strony żony księcia Harry'ego, która... No proszę zobaczyć efekt! Przecież oni mogli śmiało być, żyć na dworze królewskim, reprezentować koronę – powiedziała mentorka z "Projekt Lady".