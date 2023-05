Pokazano, jak Polacy patrzą na zbliżające się wybory. Niepokojące wyniki sondażu

W nowym sondażu pracowni SW Research na zlecenie portalu rp.pl zapytano Polaków, czy ich zdaniem nadchodzące wybory parlamentarne zostaną przeprowadzone w uczciwy sposób? Z badania wynika, że nie są oni tego w pełni pewni.

Czy wybory będą przeprowadzone uczciwie? W Polakach tli się niepewność. Fot. Piotr Molecki/East News

Tylko 15,4 proc. Polaków wierzy, że wybory na jesieni zostaną przeprowadzone uczciwie

Aż 33,8 proc. respondentów uważa, że wybory na pewno nie będą uczciwe, albo że raczej na pewno nie zostaną przeprowadzone uczciwie

Czy wybory będą przeprowadzone uczciwie?

Z sondażu SW Research na zlecenie rp.pl wynika, że jedynie 15,4 przebadanych osób jest zdecydowanie pewnych, że wybory parlamentarne na jesieni zostaną przeprowadzone w uczciwy sposób. Natomiast odpowiedzi "raczej tak" udzieliło 30,6 proc. ankietowanych.

Wśród osób zapytanych o opinię 23,8 proc. sądzi, że proces wyborczy raczej nie przebiegnie uczciwie. Z kolei 10 proc. ankietowanych uważa, że wybory 2023 "zdecydowanie" nie będą uczciwe. 20,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

Badanie dostarczyło także danych na temat tego, jakie grupy społeczne najbardziej wierzą w uczciwość procedury wyborczej. Są to w 52 proc. mężczyźni i w 41 proc. kobiety, osoby w wieku od 35 do 49 lat oraz respondenci, których dochody nie przekraczają 2000 zł netto. – W uczciwy przebieg wyborów wierzy blisko połowa respondentów (49 proc.) z miast liczących do 20 tys. mieszkańców i taka sama część badanych z wyższym wykształceniem – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Co może budzić wątpliwości Polaków?

Na początku tego roku Sejm z inicjatywy PiS przyjął kilka zmian w Kodeksie Wyborczym, które mogą być przyczyną niepokoju Polaków. Przewidują on m.in. utworzenie dodatkowych komisji i lokali wyborczych w najmniejszych miejscowościach czy dowóz wyborców do lokali wyborczych w miejscach pozbawionych komunikacji publicznej.

Duże kontrowersje budzi też fakt, że znowelizowany Kodeks Wyborczy zakłada, iż komisje wyborcze za granicą mają 24 godziny na sporządzenie protokołu z głosowania - inaczej oddane w nich głosy przepadają.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk określił te zmiany "nieustannymi próbach manipulacji przy Kodeksie wyborczym, który najwyraźniej przeszkadza Prawu i Sprawiedliwości". "Diabelski plan Kaczyńskiego", którymi Tusk nazwał pomysł zwiększenia liczby lokali wyborczych w małych miejscowościach i to blisko kościołów, niekoniecznie pozytywnie może skończyć się dla PiS-u. – Na ziemiach odzyskanych, szczególnie w woj. zachodniopomorskim, w małych wsiach, gdzie dotychczas nie było lokali wyborczych, jest sporo kościołów – i to gotyckich. Podstawowym więc miejscem, gdzie wyobrażenie Jarosława Kaczyńskiego ziści się i przy kościołach powstaną nowe komisje wyborcze, jest Zachodniopomorskie. Województwo, w którym jednak wyniki PiS należą do najniższych w kraju – komentował politolog prof. Jarosław Flis w rozmowie z Radiem Zet.