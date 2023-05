Kurator Nowak zaatakowała krakowską bibliotekę. "Deprawacja dzieci"

Barbara Nowak po raz kolejny znalazła się w centrum twitterowej burzy. Tym razem małopolska kurator oświaty zaatakowała krakowską bibliotekę za "deprawowanie dzieci w miejscach, gdzie powinny czuć się bezpiecznie". Nie musiała długo czekać na odpowiedź przedstawiciela placówki.

Kurator Barbarę Nowak oburzyła obecność w bibliotece książki "Przewodnik lesbijki po katolickiej szkole" Fot. MAREK LASYK/REPORTER

Barbara Nowak zaatakowała krakowską bibliotekę za polecanie uczniom "ordynarnej" książki dla młodzieży

Mowa o powieści "Przewodnik lesbijki po katolickiej szkole" Sonory Reyes

Rzecznik biblioteki odpowiedział na atak ze strony małopolskiej kurator oświaty

Kurator Nowak oburzona książką. Biblioteka odpowiada

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak podzieliła się na Twitterze opowieścią o telefonie, który otrzymała w miniony piątek.

"Jedna z krakowskich mam zadzwoniła do mnie oburzona, bo w bibliotece miejskiej polecano uczniom szkoły podstawowej ordynarną w treści książkę 'Poradnik lesbijki po katolickiej szkole'" – napisała. Nowak popełniła przy tym błąd w tytule książki, której nazwa brzmi "Przewodnik lesbijki po katolickiej szkole".

Widocznie oburzona kurator stwierdziła, że jest to "deprawacja dzieci w miejscach, gdzie powinny czuć się bezpieczne". Wszystko zaś opatrzyła hashtagiem "Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców", nawiązując do ogłoszonego dzień wcześniej przez Jarosława Kaczyńskiego i Elżbietę Witek poparcia dla projektu ustawy sprzeciwiającego się "seksualizacji dzieci w szkołach".

Internauci nie podzielili jednak jej oburzenia – wielu z nich wręcz dziękowało jej za polecenie swojej następnej lektury. Zaś po kilku dniach kurator Nowak doczekała się oficjalnej odpowiedzi ze strony biblioteki.

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" rzecznik Biblioteki Kraków Piotr Wasilewski podkreślił, że nie jest to jedyna książka, którą można wypożyczyć. – Mamy 1,5 mln książek. Są różne, każdy znajdzie tu coś dla siebie, coś, co go interesuje. Biblioteka ma służyć każdemu – stwierdził.

Rzecznik placówki dodał, że, recenzje "Przewodnika lesbijki po katolickiej szkole" są bardzo dobre, natomiast wybór tytułu jest przywilejem autora.

O czym jest książka, która oburzyła kurator Nowak?

Polskie tłumaczenie "Przewodnika lesbijki po katolickiej szkole" Sonory Reyes zostało wydane w Polsce w ubiegłym roku i trafiło na listę 10 najlepszych książek 2022 roku stworzoną przez Dział Kultury naTemat. Oto co miała do powiedzenia na temat tej powieści Ola Gersz, która w swojej recenzji podkreślała radość z faktu, że książka Reyes jest kolejnym już przykładem queerowej "młodzieżówki" na polskim rynku wydawniczym: