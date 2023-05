Kaczyński tym razem straszył... seksualizacją dzieci. Tusk zareagował na to jednym słowem

Jarosław Kaczyński opowiadał o nowym projekcie ustawy. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

– Są z nami młodzi ludzie. Chodzi o to, aby dzieci nie były poddawane praktykom, które z całą pewnością są dla nich szkodliwe. (...) Szczególnie mam na myśli praktyki seksualizacji dzieci, już w wieku przedszkolnym. Dlatego powstała społeczna inicjatywa ustawy, aby taką ustawę chroniącą młodzież uchwalić – przekazał Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS dał do zrozumienia, że muszą istnieć ograniczenia zastosowane przez władze szkolne. Jego zdaniem problem seksualizacji dotyczy w Polsce nawet dzieci w wieku przedszkolnym. – Oczywiście nie wszędzie, ale nie ma bardzo wyraźnej bariery prawnej, która prowadziłaby do tego, że tego rodzaju przedsięwzięcia byłyby zatrzymywane – dodawał.

W czasie konferencji poinformowano o poparciu obywatelskiego projektu ustawy sprzeciwiającemu się seksualizacji dzieci w szkołach. – Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć ustawę obywatelską, aby chronić dzieci. Zawsze będę wspierała takie ustawy. Konstytucja gwarantuje prawo do wychowania dzieci przez rodziców zgodnie z wartościami, jakie sami wyznają – podkreślała Elżbieta Witek, marszałek Sejmu.

Jeżeli ktoś powinien być w Polsce chroniony najbardziej, zdecydowanie są to dzieci. Różnego rodzaju dziwne pomysły nie mogą być realizowane kosztem dzieci. Dorośli mogą podejmować własne decyzje, odnoszące się do tego, co robią, czego chcą słuchać, z czym chcą mieć kontakt. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, tutaj muszą istnieć ograniczenia.

Jarosław Kaczyński

Prezes PiS o seksualizacji dzieci