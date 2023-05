Brutalne pobicie 80-letniego księdza. Wracał na plebanię po wizycie u chorych

W Pionkach pod Radomiem (woj. mazowieckie) nieznany sprawca pobił 80-letniego księdza. Duchowny wracał na plebanię po comiesięcznej wizycie u chorych. Do wszystkich parafii w mieście zostało rozesłane specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Pionki. Atak na emerytowanego księdza

W piątek 5 maja pobity został ks. Leon Czerwiński, emeryt i rezydent parafii NMP Królowej Polski w Pionkach – poinformowała na swojej stronie internetowej Diecezja Radomska. Był to pierwszy piątek miesiąca, w związku z czym kapłan wracał przez osiedle z comiesięcznej wizyty u chorych parafian.

– Na wysokości boiska Zespołu Szkół Średnich w Pionkach, od strony al. Królewskiej, ks. Leon Czerwiński, wracając w pierwszy piątek miesiąca z posługi od chorych, został zaatakowany, przewrócony i pobity przez jednego mężczyznę – relacjonuje ks. Mariusz Wincewicz, proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Pionkach.

Jak dodaje, ks. Czerwiński ubrany był w strój duchowny, komżę z bursą z olejem chorych i wracał na plebanię po odwiedzeniu chorych, do których szedł z Najświętszym Sakramentem.

– Dla sprawcy ten fakt – ani to, że atakuje starszą, 80-letnią osobę – nie miały znaczenia. Być może zrobił to tylko dlatego, że był to ksiądz, osoba duchowna – dodaje proboszcz.

Apel proboszcza i diecezji

Pobicie ks. Leona Czerwińskiego miało miejsce w środku dnia, tuż po godz. 13:00. Poszkodowany duchowny zgłosił się do szpitala i na policję, a teraz, jak dodaje proboszcz, "wraca do sił – choć z widocznymi zewnętrznymi obrażeniami – w domu".

– Ewentualnych świadków prosimy o kontakt z miejscową policją – dodaje ks. Mariusz Wincewicz.

"Solidaryzując się z ks. Leonem, prosimy Boga o zdrowie dla kapłana oraz o nawrócenie i opamiętanie dla sprawcy" – podkreślają przedstawiciele diecezji w oświadczeniu przesłanym do wszystkich parafii w mieście.

Ks. Czerwiński to pierwszy proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Pionkach. W 2018 roku przeszedł na emeryturę i pozostał w tej parafii jako rezydent.

Pobił wikarego, bo nie mógł rozmawiać z proboszczem

Pod koniec kwietnia w Dobczycach (woj. małopolskie) doszło do innego aktu agresji wobec osoby duchownej. Według ustaleń "Gazety Krakowskiej" 32-letni mieszkaniec miasta pojawił się rano na terenie parafii i pilnie domagał się spotkania z proboszczem. Jak się okazało, duchownego nie było w tym momencie na miejscu, o czym natarczywemu mężczyźnie przekazał wikary.

32-latek rozzłościł się tym faktem na tyle, że rzucił się z pięściami na 57-letniego wikarego i kilkukrotnie uderzył go w twarz. Duchowny o całym zajściu poinformował policję.

Lokalne media podają, że zaatakowany kapłan doznał "lekkiego uszczerbku na zdrowiu". 32-letni sprawca napaści został natomiast namierzony przez policję i aresztowany. Wkrótce ma usłyszeć zarzuty.

– W tej chwili, ze względu na dobro postępowania, nie udzielamy bardziej szczegółowych informacji na temat przebiegu zdarzenia – przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach mł. asp. Dawid Wietrzyk. Dodał, że nadal prowadzone są przesłuchania w tej sprawie.