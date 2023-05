Portal naTemat i Flying Bisons z kolejną nagrodą. Tym razem międzynarodową!

Grupa naTemat otrzymała pierwszą międzynarodową nagrodę! Redesign naszego portalu, który stworzyliśmy wspólnie z agencją Flying Bisons, tym razem został doceniony w tegorocznej edycji Communicator Awards. Nagrodę otrzymaliśmy w kategorii Features-Website Redesign. Dziękujemy!

Portal naTemat.pl z międzynarodową nagrodą Communicator Awards za redesign strony głównej Fot. naTemat

Portal naTemat.pl i Flying Bisons z międzynarodową nagrodą Communicator Awards

2 maja w Nowym Jorku ogłoszono zwycięzców 29. edycji Communicator Awards. To międzynarodowy konkurs, w którym nagradzane są najlepsze projekty z dziedziny reklamy, wszystkich obszarów komunikacji, public relations i projektowania.

W tym roku na konkurs organizowany przez Academy of Interactive and Visual Arts wpłynęło około 3000 zgłoszeń z całego świata. W każdej edycji w jury zasiadają najwyższej klasy profesjonaliści z uznanych firm medialnych, komunikacyjnych, reklamowych, kreatywnych i marketingowych.

Z wielką przyjemnością możemy poinformować, w tym roku również nam udało się znaleźć w prestiżowym gronie wyróżnionych Communicator Awards. Portal naTemat otrzymał nagrodę w kategorii Features-Website Redesign.

Kapituła doceniła ubiegłoroczny redesign naszego serwisu stworzony przy współpracy z agencją Flying Bisons, która odpowiada za to, jak dziś wygląda nowe naTemat. To także "Bizoni" zgłosili nasz wspólny projekt nowego naTemat do tego konkursu.

Pierwsza międzynarodowa nagroda dla portalu naTemat.pl

Wyróżnienie w konkursie Communicator Awards to pierwsza międzynarodowa nagroda w blisko jedenastoletniej historii Grupy naTemat i już kolejna w tym roku. Pod koniec marca w Polsce zostaliśmy uznani za najlepszy projekt mobilny 2022 roku przez Mobile Trend Awards – najbardziej prestiżowe wyróżnienie branży mobilnej.

O wyróżnieniu naszej pracy zdecydowała kapituła konkursowa MTA, ale nie tylko ona. Każdy głos oddany na nas w kategorii "Nagroda Internautów" zwiększał punktację również w kategorii "Mobile Web", do której zostaliśmy zgłoszeni. Nie udałoby nam się to bez ogromnego wsparcia naszych czytelników.

Rewolucyjny redesign naTemat.pl

5 lipca 2022 roku zainicjowaliśmy największą zmianę w historii naszego serwisu. Po 12 miesiącach ciężkiej pracy mogliśmy oddać w wasze ręce najnowszą, rewolucyjną odsłonę naszego portalu. To był nasz prezent dla czytelników z okazji jubileuszowych, 10. urodzin naTemat. Za implementację projektu odpowiadali nasi programiści z Bazy Skolimów.

Zmieniło się praktycznie wszystko. Poprawiliśmy widoczność strony, wyodrębniliśmy aż pięć kategorii tekstów, robiąc dla każdej osobne szaty graficzne, umożliwiliśmy założenie konta "Twoje naTemat", a także przejście na tryb ciemny. – Cały portal został zaprojektowany całkowicie od nowa. Chcieliśmy być wyraziści i pomarańczowi – z tego powodu też strona, wbrew jasnym trendom, otwiera się od pomarańczowego i czarnego koloru. Nowa jest strona główna, strony artykułowe, strony kategorii, wszystkie podstrony, zakładki i w końcu siatka reklamowa, która jest dostosowana do układu strony – pisał wtedy redaktor naczelny Grupy naTemat Michał Mańkowski.

Nowy design wyróżnia pięć typów treści, z których każdy ma dedykowaną szatę graficzną:

krótkie artykuły informacyjne,

dłuższe autorskie materiały problemowe,

premium reportaże z dedykowanymi sesjami zdjęciowymi,

odcinki podcastów,

odcinki programów wideo.

– Nowy design naTemat to nie tylko pięknie zaprojektowany serwis z dbałością o detale, ale również nowe środowisko dla naszych newsowych treści i pogłębionych reportaży. Nowa strona pozwoli czytelnikom lepiej nawigować po serwisie, lepiej zrozumieć strukturę i układ artykułów. Przyniesie komfort konsumowania treści, oferując reklamodawcom dyskretne formaty reklamowe, które współpracują z siatką artykułów i odwrotnie – mówiła w lipcu ubiegłego roku Paulina Plenkiewicz, CEO Grupy naTemat.