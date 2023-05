TVN przeprasza Maffashion. "Nie pozwolę na wycieranie sobie mną i dzieckiem gęby"

W kwietniu Sebastian Fabijański był bohaterem cyklu "Kulis Sławy" w programie "Uwaga" na antenie TVN. W odcinku pojawiła się wzmianka na temat jego byłej partnerki i matki jego syna - Julii Kuczyńskiej, czyli Maffashion. Influencerce nie spodobało się to, co tam usłyszała. Teraz otrzymała przeprosiny od stacji. Nie pozostawiła ich bez komentarza.

W poniedziałkowe popołudnie, na swoim profilu na Instagramie program "Uwaga!" wystosował oficjalne przeprosiny dla Maffashion

Chodzi o odcinek, w którym mówiono o karierze i życiu Sebastiana Fabijańskiego

Influencerka odniosła się ponownie do tego, co można było usłyszeć w materiale, wyemitowanym ponad miesiąc temu

W materiale z cyklu "Kulisy sławy" wyemitowanym na antenie TVN lektor tłumaczył, że walka aktora w ramach Fame MMA miała być "zakończeniem, trudnego, 4-letniego etapu w życiu". "Przez związek ze znaną influencerką Julią Kuczyńską, zwaną Maffashion znalazł się z dnia na dzień w samym środku internetowego show-biznesu, którego wcześniej unikał jak ognia. Media społecznościowe prześcigały się w relacjonowaniu ich pierwszej randki, czy zaręczyn. Pisano o kupnie domu, narodzinach syna Bastka (...) Po trzech latach w atmosferze skandalu rozstał się z influencerką. Julia Kuczyńska zaczęła komentować ich rozstanie, a on nie pozostawał jej dłużny. Tak stał się negatywnym bohaterem plotkarskich portali i obiektem hejtu" – usłyszeli widzowie.

Dzień po premierze materiału z udziałem aktora jego była partnerka, Julia Kuczyńska zamieściła oświadczenie w relacji na swoim Instagramie. "'Uwaga TVN'. Wyjątkowo nierzetelny i kłamliwy wątek dotyczący mojej osoby przedstawiony w materiale. Podejmuję stosowne kroki prawne. Oczekuję przeprosin i sprostowania" – oznajmiła Maffashion.

W poniedziałek (8 maja) otrzymała, to co wywalczył jej prawnik. "TVN S.A., wydawca programu 'Uwaga!', niniejszym przeprasza Panią Julię Kuczyńską znaną jako Maffashion za naruszenie Jej dóbr osobistych, w szczególności w postaci dobrego imienia i godności poprzez podanie nieprawdziwych informacji w wyemitowanym dnia 1 kwietnia 2023 roku programie 'Uwaga!' – cykl 'Kulisy sławy'" – brzmi treść przeprosin zamieszczonych na profilu programu.

Kuczyńska pokusiła się także o parę słów podsumowania. Oznajmiła, że nie pozwoli na mieszanie jej ani jej synka w sprawy związane z Fabijańskim.

"Uważam, że można zrobić komuś laurkę bez oczerniania drugiego człowieka. I po prostu tworząc materiał o kimś, wystarczyło skupić się na tej osobie. Niech każdy robi sobie PR taki jaki chce. Nie pozwolę jednak na wycieranie sobie mną i dzieckiem (kłamstwo o opiece naprzemiennej) gęby. Następnym razem też nie pozwolę" – skwitowała gorzko.

Na ich rozstanie patrzyła cała Polska

Rozstanie Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego można śmiało sklasyfikować jako jedną z największych dram 2022 roku w show-biznesie. Para, która przez dwa lata swojego związku pilnie strzegła swojej prywatności i niechętnie opowiadała o tym, co dzieje się u nich w domu, nagle zaczęła prać brudy na oczach internautów.

– Rozstałam się z Sebastianem około trzech tygodni temu (...) Mogę tylko dodać, że nie dystansowałam się od nikogo, wręcz to był moment, w którym potrzebowałam, żeby ktoś był – poinformowała Maff w relacji na swoim Instagramie, nawiązując do wyznania partnera o tym, że po narodzinach Bastka odsunęła go na bok, nie dając uwagi i czułości.

Potem szybko wyszło na jaw, że artysta uwikłał się w głośną aferę z transseksualną celebrytką Rafalalą. W rozmowie z Pudelkiem aktor przyznał, że spotkał się z nią tylko raz pod wpływem narkotyków i niewiele pamięta. W trakcie wywiadu Fabijański zwierzył się także, że nie był wierny Kuczyńskiej.

– Na pewno miałem bardzo różne myśli, emocje i pomysły. No nie byłem fair wobec Julki. Bardzo jest to dla mnie trudne i haniebne wręcz, że nie byłem fair. Bardzo jest mi z tego powodu przykro i wstyd – zapewnił.

– Nie chcę tutaj świrować na jakiegoś lowelasa, bo ja nigdy nie robiłem takich rzeczy. Nie zdradzałem swoich kobiet. Tutaj jakoś zwariowałem. Tutaj publicznie przepraszam za to Julię, że takie rzeczy się działy – dodał.

Potem influencerka niechętnie zabierała głos ws. Fabijańskiego. Zdarzyło jej się jednak dać mocno do zrozumienia, że mężczyzna jest narcyzem. On nie omieszkał jej odpowiedzieć.

– Ja jestem narcyzem, ja się do tego przyznaję. Mam zaburzenia osobowości narcystyczne, dlatego tutaj stoję, k***a mać. Ja się nie boję do tego przyznać. (...) Pytanie jest tylko, czy osoba, która przez całe życie robi sobie zdjęcia na Instagramie i to jej życie kręci się wokół niej, czy aby na pewno jest pozbawiona cech narcystycznych... Ten, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem – powiedział na łamach Pudelka.

