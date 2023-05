Radio Maryja chce ratować małżeństwa. Rydzyk proponuje 12-godzinny "szturm"

Ojciec Tadeusz Rydzyk wyciąga pomocną dłoń do małżonków i rodzin w kryzysie. Radio Maryja wystosowało zaproszenie na 12-godzinny Szturm Różańcowy. Toruńska rozgłośnia zaznacza, że w trakcie spotkania "wierni będą modlić się o uzdrowienie relacji małżeńskich oraz o uwolnienie od wszelkiego przywiązania i skutków grzechu".

Radio Maryja zaprasza na trzecią edycję Małżeńskiej Krucjaty Różańcowej. Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Radio Maryja zaprasza na nietypowe wydarzenie skierowane do rodzin i małżeństw, szczególnie tych w kryzysie

Wydarzenie organizowane jest przez "Boski Projekt" , "Wojowników Maryi" i Wspólnotę Trudnych Małżeństw "Sychar" i będzie miało na celu zjednoczenie rodzin

Będzie to trzecia edycja Małżeńskiej Krucjaty Różańcowej, którą toruńska rozgłośnia nazywa "szturmem różańcowym w intencji ratowania małżeństw i rodzin"

Radio Maryja, którego dyrektorem jest ojciec Tadeusz Rydzyk po raz kolejny zwraca się do małżeństw. Tym razem zaproponowano nietypowe wydarzenie - "szturm różańcowy w intencji ratowania małżeństw i rodzin", podczas którego wierni będą mogli wspólnie modlić się o miłość, wierność oraz jedność.

Małżeńska Krucjata Różańcowa. Zaproszenie dla rodzin w kryzysie

Na oficjalnej stronie internetowej Radia Maryja pojawiło się zaproszenie na wydarzenie, które odbędzie się w nocy z 20 na 21 maja w Bazylice Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie. Będzie to trzecia edycja Małżeńskiej Krucjaty Różańcowej, która potrwa 12 godzin.

Na spotkanie szczególnie zapraszane są rodziny i małżeństwa, szczególnie te w kryzysie. Organizatorami wydarzenia są "Boski Projekt", "Wojownicy Maryi" i Wspólnota Trudnych Małżeństw "Sychar".

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 i potrwa do następnego dnia do godziny 7.00. Na zakończenie wydarzenia zaplanowano mszę. Radio Maryja informuje, ze gościem specjalnym spotkania będzie ksiądz Sławomir Kostrzewa, który wygłosi homilię i konferencję skierowaną do małżonków.

Radio Maryja chce pomagać małżeństwom

Ponadto, na stronie toruńskiej rozgłośni można przeczytać o szczegółach wydarzenia, w trakcie którego odbędzie się m.in. "Akt zawierzania małżeństw i rodzin Niepokalanemu Sercu Jezusa i Maryi".

"Podczas Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 odbędzie się Akt zawierzenia małżeństw i rodzin Niepokalanemu Sercu Jezusa i Maryi. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu wierni będą modlić się o uzdrowienie relacji małżeńskich oraz o uwolnienie od wszelkiego przywiązania i skutków grzechu. Po północy rozpocznie się blok różańcowy - osiem części różańca - który poprowadzą przybyłe wspólnoty" - napisano w komunikacie.

Zaproszenie wystosowali również przedstawiciele "Boskiego Projektu": "Przyjeżdżajcie Kochani! Posługa modlitwy wstawienniczej wobec najbliższych, przez orędownictwo Matki Pięknej Miłości, najpotężniejszej Królowej Różańca Świętego, Rodzin i Pokoju, może sprowadzić deszcz obfitych łask na każde omadlane Małżeństwo!" - zaznaczono w zaproszeniu na stronie boskiprojekt.pl